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Экс-сотрудница казначейства США возглавила набсовет ПриватБанка

Экс-сотрудница казначейства США возглавила набсовет ПриватБанка (5 новостей)

«Набсовет банка возглавила Шерон Иcки»

31 июля 2019 года на первом заседании нового состава наблюдательного совета Приватбанка его председателем была избрана Шэрон Иcки, в прошлом международный советник Управления технической помощи Казначейства США и эксперт-консультант МВФ.Об этом сообщается на сайте финучреждения.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова поздравила новый состав наблюдательного совета и новоизбранного председателя и напомнила о том, что перед ними стоит очень сложная и ответственная задача: на базе достижений предыдущих лет выполнить цели, заложенные в политике собственности и стратегии Приватбанка.

«Согласно стратегии развития сектора государственных банков, которая является политикой собственности для государственных банков, Приватбанк должен быть стабилизирован, оздоровлен, развит и возвращен на рынок путем приватизации до 2022 года. И эта амбициозная цель выпадает для выполнения новому составу наблюдательного совета. Наша задача – сделать работу банка максимально подотчетной нашим владельцам – украинским налогоплательщикам, а будущую приватизацию – максимально прозрачной и эффективной», – сказала министр.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.07.19, 15:04 Наблюдательный совет "Приватбанка" возглавила бывший международный советник Управления технической помощи Казначейства США Шэрон Иски (Sharon Easky).
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  31.07.19, 15:12 Набсовет банка возглавила Шерон Иcки.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  31.07.19, 15:23 Наблюдательный совет государственного ПриватБанка возглавила бывший международный советник Управления технической помощи казначейства США и эксперт-консультант МВФ Шэрон Иски. Об этом сообщила пресс-служба…
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