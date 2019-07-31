Экс-сотрудница казначейства США возглавила набсовет ПриватБанка

31 июля 2019 года на первом заседании нового состава наблюдательного совета Приватбанка его председателем была избрана Шэрон Иcки, в прошлом международный советник Управления технической помощи Казначейства США и эксперт-консультант МВФ.Об этом сообщается на сайте финучреждения.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова поздравила новый состав наблюдательного совета и новоизбранного председателя и напомнила о том, что перед ними стоит очень сложная и ответственная задача: на базе достижений предыдущих лет выполнить цели, заложенные в политике собственности и стратегии Приватбанка.

«Согласно стратегии развития сектора государственных банков, которая является политикой собственности для государственных банков, Приватбанк должен быть стабилизирован, оздоровлен, развит и возвращен на рынок путем приватизации до 2022 года. И эта амбициозная цель выпадает для выполнения новому составу наблюдательного совета. Наша задача – сделать работу банка максимально подотчетной нашим владельцам – украинским налогоплательщикам, а будущую приватизацию – максимально прозрачной и эффективной», – сказала министр.