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Ексгравець "Динамо" анонсував завершення кар'єри Ярмоленка у "Вест Гемі"

Ексгравець "Динамо" анонсував завершення кар'єри Ярмоленка у "Вест Гемі" (2 новости)

«Колишній захисник київського Динамо Горан Попов вважає, що українець Андрій Ярмоленко завершить футбольну кар'єру у англійському Вест Гемі»

Бывший защитник «Динамо» считает, что Ярмоленко еще долго будет играть за «молотобойцев»

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  27.12.19, 15:02 Колишній захисник київського "Динамо" Горан Попов вважає, що українець Андрій Ярмоленко завершить футбольну кар'єру у англійському "Вест Гемі"
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