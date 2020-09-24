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Экшн по-белорусски: водитель такси спас пешехода от избиения силовиками

Экшн по-белорусски: водитель такси спас пешехода от избиения силовиками (3 новости и 1 видео)

«Вчера прошла новая волна протестов в Беларуси в связи с тайной инаугурацией Александра Лукашенко»

В Минске во время акции протеста, 23 сентября, в районе станции метро Пушкинская водитель такси спас пешехода от избиения омоновцами. Видео происшествия опубликовал Телеграм-канал Euroradio.

На кадрах ролика видно, как парень убегает от группы силовиков в сторону дороги. Заметив погоню, водитель такси открыл дверь и впустил парня в салон. Такси резко тронулось и уехало, когда на дорогу выбежали омоновцы.

Также ранее сообщалось, что в Беларуси в четверг, 24 сентября, и пятницу объявили масштабную забастовку против власти, а в воскресенье - марш.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Экшн по-белорусски: водитель такси спас пешехода от избиения силовиками»
Фото Экшн по-белорусски: водитель такси спас пешехода от избиения силовиками
Фото В Минске таксист спас парня от избиения ОМОНОм
Фото В Беларуси таксист спас пешехода от нападения силовиков
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Униан Униан  ·  24.09.20, 11:25 Вчера прошла новая волна протестов в Беларуси в связи с тайной инаугурацией Александра Лукашенко.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  24.09.20, 12:21 Водитель такси спас пешехода от избиения силовиками во время протестов в связи с тайной инаугурацией Александра Лукашенко. Инцидент произошел вчера вечером, 23 сентября. Видео, на котором видно как парень…
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