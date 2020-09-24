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Экшн по-белорусски: водитель такси спас пешехода от избиения силовиками (3 новости и 1 видео) «Вчера прошла новая волна протестов в Беларуси в связи с тайной инаугурацией Александра Лукашенко»

В Минске во время акции протеста, 23 сентября, в районе станции метро Пушкинская водитель такси спас пешехода от избиения омоновцами. Видео происшествия опубликовал Телеграм-канал Euroradio.

На кадрах ролика видно, как парень убегает от группы силовиков в сторону дороги. Заметив погоню, водитель такси открыл дверь и впустил парня в салон. Такси резко тронулось и уехало, когда на дорогу выбежали омоновцы.

Также ранее сообщалось, что в Беларуси в четверг, 24 сентября, и пятницу объявили масштабную забастовку против власти, а в воскресенье - марш.

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