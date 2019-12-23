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Политика
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 18:28
· Журналист · Взрыв · Убийство журналиста
Экспертиза подтвердила, что изъятое у Антоненко вещество аналогично убившей Шеремета мине

Экспертиза подтвердила, что изъятое у Антоненко вещество аналогично убившей Шеремета мине (27 новостей)

«Адвокатам музыканта не удалось переубедить судей»

Мина, которую изъяли у подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко (Riffmaster), оказалась выхолощенной противопехотной миной МОН-50. Об этом стало известно после экспертизы, передает отдел коммуникации Нацполиции.

По данным правоохранителей, в корпусе мины были остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и взорвали авто Шеремета.

Также в мине нашли биологические следы. Устанавливается их принадлежность.

14 декабря Антоненко арестовали на два месяца по делу об убийстве в 2016 году журналиста Шеремета. На днях силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них.

Подозреваемый по делу Шеремета поблагодарил мать журналиста из СИЗО
Подозреваемый по делу Шеремета поблагодарил мать журналиста из СИЗО

17 декабря Антоненко отказался давать показания следствию.

18 декабря правоохранители сообщили, что изъяли мину, которую Антоненко попросил спрятать перед обыском.

Обновлено в 17:50 Киевский апелляционный суд оставил ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля, передает FaceNews.ua."(Меру пресечения - ред.) оставить без изменений", - сказал судья под возгласы "Позор!".

Обновлено в 18:28 Апеляційний суд Києва ухвалив рішення - лишити запобіжний захід, а саме - тримання під вартою, ветерану АТО і музиканту Андрію Антоненку. Подробиці почуємо від нашої кореспондентки Валерії Пашко. #Еспресо #вбивствоШеремета #суд #підозрювані #АндрійАнтоненко Telegram - https://t.me/espresotb

ФОТО К НОВОСТИ: «Экспертиза подтвердила, что изъятое у Антоненко вещество аналогично убившей Шеремета мине»
Фото Изъятая у Антоненко мина имеет такие же элементы, как и те, которые использовали во время подрыва авто Шеремета - МВД
Фото Экспертиза подтвердила, что изъятое у Антоненко вещество аналогично убившей Шеремета мине
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  23.12.19, 14:06 В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство…
ТСН ТСН  ·  23.12.19, 15:42 У подозреваемого изъяли противопехотную осколочную мину направленного действия МОН-50.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  23.12.19, 15:50 Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины подтвердили, что изъятое у Андрея Антоненко (Riffmaster) взрывное вещество и мина, в результате…
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
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Голос.UA Голос.UA  ·  23.12.19, 16:16 По данным экспертизы, в подрыве автомобиля журналиста Павла Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого нашли в изъятой у одного из подозреваемых Андрея Антоненко мине. Об этом Национальная…
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  23.12.19, 16:36 В подрыве машины Павла Шеремета использовалось то же вещество, остатки которого нашли в изъятой у Антоненко мине. В корпусе боеприпаса специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена.…
Украинская правда Украинская правда  ·  23.12.19, 16:39 Суд отклонил апелляцию Андрея Антоненко, подозреваемого в причастности к убийству Павла Шеремета, и не отпустил его из-под ареста.
Голос.UA Голос.UA  ·  23.12.19, 16:40 23 декабря суд рассмотрел апелляцию подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко, которого суд первой инстанции ранее оставил под стражей на два месяца во время следствия. Антоненко остался…
Канал 112 Канал 112  ·  23.12.19, 16:44 Апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко без права внесения залога. Заседание суда транслировал "112 Украина". Таким образом, суд полностью…
Факты Факты  ·  23.12.19, 16:46 Адвокатам музыканта не удалось переубедить судей
УНН УНН  ·  23.12.19, 16:50 Киевский апелляционный суд оставил ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля, передает корреспондент…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  23.12.19, 16:53 Апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко без права внесения залога. Такое решение суд принял в понедельник, передают Українськi Новини.…
Газета День Газета День  ·  23.12.19, 16:58 Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил под стражей одного из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Об этом сообщает Радио Свобода. Защита Антоненко просила…
Униан Униан  ·  23.12.19, 17:01 Решение было оглашено под возгласы собравшихся: «Позор!».
Главред Главред  ·  23.12.19, 17:04 Киевский апелляционный суд в понедельник, 23 декабря, вынес решение по апелляции Андрей Антоненко, которого считают причастным к убийству журналиста Павла Шеремета. Так, судья оставил музыканта под стражей.…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.12.19, 17:06 Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в организации убийства журналиста Павла Шеремета сержанту ВСУ, музыканту Андрея Антоненко.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  23.12.19, 17:10 Военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко останется под арестом, поскольку апелляционный суд не изменил меру пресечения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой...
Телеграф Телеграф  ·  23.12.19, 17:23 Апелляционный суд Киева оставил Антоненко под стражей.
5 канал 5 канал  ·  23.12.19, 17:28 Апеляційний суд залишив під вартою Андрія Антоненка, підозрюваного в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Суд відхилив апеляцію захисників підозрюваного у вигляді тримання під вартою. https://5.ua/live/…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  23.12.19, 17:36 Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию Андрея Антоненко, подозреваемого в причастности к убийству Павла Шеремета, и не отпустил его из-под ареста
Facenews Facenews  ·  23.12.19, 17:50 Киевский апелляционный суд оставил ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля, передает FaceNews.ua."(Меру…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  23.12.19, 18:28 Апеляційний суд Києва ухвалив рішення - лишити запобіжний захід, а саме - тримання під вартою, ветерану АТО і музиканту Андрію Антоненку. Подробиці почуємо від нашої кореспондентки Валерії Пашко. #Еспресо…
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