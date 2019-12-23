Экспертиза подтвердила, что изъятое у Антоненко вещество аналогично убившей Шеремета мине (27 новостей) «Адвокатам музыканта не удалось переубедить судей»

Мина, которую изъяли у подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко (Riffmaster), оказалась выхолощенной противопехотной миной МОН-50. Об этом стало известно после экспертизы, передает отдел коммуникации Нацполиции.

По данным правоохранителей, в корпусе мины были остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и взорвали авто Шеремета.

Также в мине нашли биологические следы. Устанавливается их принадлежность.

14 декабря Антоненко арестовали на два месяца по делу об убийстве в 2016 году журналиста Шеремета. На днях силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них.

Подозреваемый по делу Шеремета поблагодарил мать журналиста из СИЗО

17 декабря Антоненко отказался давать показания следствию.

18 декабря правоохранители сообщили, что изъяли мину, которую Антоненко попросил спрятать перед обыском.

Обновлено в 17:50 Киевский апелляционный суд оставил ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля, передает FaceNews.ua."(Меру пресечения - ред.) оставить без изменений", - сказал судья под возгласы "Позор!".

Обновлено в 18:28 Апеляційний суд Києва ухвалив рішення - лишити запобіжний захід, а саме - тримання під вартою, ветерану АТО і музиканту Андрію Антоненку. Подробиці почуємо від нашої кореспондентки Валерії Пашко. #Еспресо #вбивствоШеремета #суд #підозрювані #АндрійАнтоненко Telegram - https://t.me/espresotb