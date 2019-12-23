Экспертиза подтвердила, что изъятое у Антоненко вещество аналогично убившей Шеремета мине

Мина, которую изъяли у подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко (Riffmaster), оказалась выхолощенной противопехотной миной МОН-50. Об этом стало известно после экспертизы, передает отдел коммуникации Нацполиции.
По данным правоохранителей, в корпусе мины были остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и взорвали авто Шеремета.
Также в мине нашли биологические следы. Устанавливается их принадлежность.
14 декабря Антоненко арестовали на два месяца по делу об убийстве в 2016 году журналиста Шеремета. На днях силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них.
17 декабря Антоненко отказался давать показания следствию.
18 декабря правоохранители сообщили, что изъяли мину, которую Антоненко попросил спрятать перед обыском.
Обновлено в 17:50 Киевский апелляционный суд оставил ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля, передает FaceNews.ua."(Меру пресечения - ред.) оставить без изменений", - сказал судья под возгласы "Позор!".
Обновлено в 18:28 Апеляційний суд Києва ухвалив рішення - лишити запобіжний захід, а саме - тримання під вартою, ветерану АТО і музиканту Андрію Антоненку. Подробиці почуємо від нашої кореспондентки Валерії Пашко. #Еспресо #вбивствоШеремета #суд #підозрювані #АндрійАнтоненко Telegram - https://t.me/espresotb