  1. Главная
  2. Новости
  3. Эксперты Совета Европы предупреждают об угрозе биологического оружия после пандемии COVID-19
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ ·
· Оружие · Совет Европы · Коронавирус · COVID-19
Эксперты Совета Европы предупреждают об угрозе биологического оружия после пандемии COVID-19

Эксперты Совета Европы предупреждают об угрозе биологического оружия после пандемии COVID-19 (7 новостей)

«Эксперты сделали заключение»

После пандемии коронавируса может вырасти риск использования биологического оружия, предупреждают эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом. Об этом сообщает DW.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Нынешняя ситуация показала уязвимость современного общества перед вирусными инфекциями и их ужасающий потенциал", - говорится в заключении экспертов.

Специалисты считают, что использование биооружия экстремистами может быть очень действенным и нанести больший ущерб людям и экономике, чем "традиционные" нападения. "Некоторые экстремистские группировки уже экспериментировали с таким оружием", - говорится в экспертном заключении. 

Эксперты призывают страны Европы выработать сильный и скоординированный ответ на эту возможную угрозу. Они убеждены, что необходима общая система мониторинга, которая могла бы помочь в расследовании подозрительных случаев.

24 апреля сообщалось, что разведка США и Пентагон исследуют возможность использования коронавируса в качестве биологич...

ФОТО К НОВОСТИ: «Эксперты Совета Европы предупреждают об угрозе биологического оружия после пандемии COVID-19»
Фото В Совете Европы предупреждают об угрозе биооружия после пандемии коронавируса
Фото В Совете Европы предупреждают об угрозе биооружия
Фото В Европе предупреждают об угрозе биооружия после пандемии COVID-19
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.05.20, 06:36 После пандемии коронавируса может вырасти риск использования биологического оружия, предупреждают эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом. Нынешняя ситуация показала уязвимость современного общества…
Униан Униан  ·  25.05.20, 08:07 Эксперты призывают страны Европы выработать сильный и скоординированный ответ на эту возможную угрозу.
РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.20, 08:42 Эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом опасаются, что после пандемии может вырасти риск использования биологического оружия. Использование биооружия экстремистами может быть очень действенным…
Телеграф Телеграф  ·  25.05.20, 08:59 После пандемии коронавируса может вырасти риск использования биологического оружия.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.05.20, 09:03 После пандемии коронавируса может вырасти риск использования биологического оружия, предупреждают эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом. Нынешняя ситуация показала уязвимость современного общества…
Подробности Подробности  ·  25.05.20, 09:05 Эксперты сделали заключение
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Киеве в ДТП пострадали двое детей

В Киеве в ДТП пострадали двое детей
&quot;Нефтегаз&quot; снизил на июнь цены на газ для промпотребителей почти на 21%

"Нефтегаз" снизил на июнь цены на газ для промпотребителей почти…
В Германии пошли навстречу заробитчанам: детали

В Германии пошли навстречу заробитчанам: детали
В Харькове возобновил работу метрополитен

В Харькове возобновил работу метрополитен
Эксперты СЕ предупредили об угрозе использования биологического оружия после пандемии коронавируса

Эксперты СЕ предупредили об угрозе использования биологического оружия после пандемии…
С открытием метро в Киеве утренние пробки не ослабевают. Где самые загруженные дороги

С открытием метро в Киеве утренние пробки не ослабевают. Где…
Ослабление карантина в Украине: какие запреты и в каких регионах отменяются с 25 мая

Ослабление карантина в Украине: какие запреты и в каких регионах…
В Украине проходит уникальный марафон - &amp;quot;Країна в танці&amp;quot;

В Украине проходит уникальный марафон - "Країна в танці"
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.