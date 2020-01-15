Экспорт сахара сократился более чем вдвое

В 2019 году Украина экспортировала 236 800 тонн сахара, что более чем в два раза меньше чем годом ранее (584 900 тонн). Об этом сообщает пресс-служба ассоциации Укрцукор в среду, 15 января.

"Этот год был не слишком благоприятным для украинских сахаропроизводителей и по сравнению с прошлым, можем увидеть, что экспорт полностью просел: если раньше экспортный показатель месяца достигал 40-60 тыс. т, то в этом последние полгода в среднем экспортировали около 5 тыс. т сахара в месяц", - сообщил заместитель председателя правления Укрцукор Руслана Яненко.

В первую очередь, по его словам, это связано с мировым профицитом, который "давил" на рынок и цены. "Кроме того, мы постепенно теряли рынки Африки и Азии, которые когда-то занимали лидирующие позиции по импорту украинского сахара, через нарастающую конкуренцию со стороны России и ЕС". - добавил Яненко.

Ожидается, что в следующем году существенных изменений в экспортной перспективе не произойдет, поскольку мировые цены продолжат тенденцию к уменьшению сырья и сокращение производства сахара, а конкуренция на рынках усилится.

Не инфаркт! Глава правления "ПриватБанка" госпитализирован прямо…

акже отмечается, что за четыре месяца текущего маркетингового года 21,8 тыс. т сахара поставлено на внешние рынки. Это почти в 10 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как известно, в Украине второй год падает производство сахара. В 2019/2020 маркетинговом году производство сахара в упало на 19% - до 1,48 миллиона тонн.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet