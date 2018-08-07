Экстремальная жара вызвала серьезнейший за 40 лет овощной кризис в ЕС

Затяжная экстремальная жара в Европе привела к наиболее серьезным за последние 40 лет проблемам для овощного сектора ЕС. Об этом заявили в Европейской ассоциации производителей фруктов и овощей (PROFEL), сообщает Euractive. «В связи с длительной жаркой и сухой погодой на протяжении всего июля на большей части континента урожайность овощей резко снизилась. Сегодняшняя ситуация для огородников и производителей овощей — самая серьезная за последние 40 лет», — говорится в заявлении организации. В комментарии изданию организация сообщила, что в результате жарких погодных условий особенно пострадали Франция, Нидерланды, Германия, Великобритания, Венгрия и Польша. Ассоциация заявила, что больше всего пострадал сектор замороженных и консервированных овощей, в котором потери урожая привели к сокращению и нерегулярным поставкам свежих овощей на перерабатывающие предприятия, что привело к увеличению издержек производства и сокращению количества обрабатываемых продуктов. Впрочем, в организации не подтвердили, что в связи с этим цены на овощи могут возрасти. По данным PROFEL, 2018-й является третьим годом подряд, когда овощной сектор сталкивается с серьезными проблемами, связанными с погодой. Сообщается о значительном сокращении урожая гороха и бобов в диапазоне от 20% до 50%. «В некоторых производственных регионах на юге Европы первый урожай бобов также пострадал от сильных штормов (наводнений и града). Потери урожая лука составляют от 15% до 50%; урожай кабачков и шпината также пострадал. Во многих регионах посев вторых культур — шпината, фасоли или цветной капусты — невозможен из-за засухи», — сообщили в PROFEL.

Обновлено в 17:08 Затяжная экстремальная жара в Европе создала серьезные за последние 40 лет проблемы для овощного сектора ЕС. Об этом заявили в Европейской ассоциации производителей фруктов и овощей (PROFEL), передает Сегодня со ссылкой на Euractive. "В связи с длительной жаркой и сухой…

Обновлено в 19:30 Затяжная экстремальная жара в Европе привела к наиболее серьезным за последние 40 лет проблемам для овощного сектора ЕС.