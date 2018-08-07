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Капитал Капитал · · Обновлено в 19:30
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Экстремальная жара вызвала серьезнейший за 40 лет овощной кризис в ЕС

Экстремальная жара вызвала серьезнейший за 40 лет овощной кризис в ЕС (10 новостей)

«Затяжная экстремальная жара в Европе создала самый серьезный за последние 40 лет овощной кризис»

Затяжная экстремальная жара в Европе привела к наиболее серьезным за последние 40 лет проблемам для овощного сектора ЕС. Об этом заявили в Европейской ассоциации производителей фруктов и овощей (PROFEL), сообщает Euractive. «В связи с длительной жаркой и сухой погодой на протяжении всего июля на большей части континента урожайность овощей резко снизилась. Сегодняшняя ситуация для огородников и производителей овощей — самая серьезная за последние 40 лет», — говорится в заявлении организации. В комментарии изданию организация сообщила, что в результате жарких погодных условий особенно пострадали Франция, Нидерланды, Германия, Великобритания, Венгрия и Польша. Ассоциация заявила, что больше всего пострадал сектор замороженных и консервированных овощей, в котором потери урожая привели к сокращению и нерегулярным поставкам свежих овощей на перерабатывающие предприятия, что привело к увеличению издержек производства и сокращению количества обрабатываемых продуктов. Впрочем, в организации не подтвердили, что в связи с этим цены на овощи могут возрасти. По данным PROFEL, 2018-й является третьим годом подряд, когда овощной сектор сталкивается с серьезными проблемами, связанными с погодой. Сообщается о значительном сокращении урожая гороха и бобов в диапазоне от 20% до 50%. «В некоторых производственных регионах на юге Европы первый урожай бобов также пострадал от сильных штормов (наводнений и града). Потери урожая лука составляют от 15% до 50%; урожай кабачков и шпината также пострадал. Во многих регионах посев вторых культур — шпината, фасоли или цветной капусты — невозможен из-за засухи», — сообщили в PROFEL.

Обновлено в 17:08 Затяжная экстремальная жара в Европе создала серьезные за последние 40 лет проблемы для овощного сектора ЕС. Об этом заявили в Европейской ассоциации производителей фруктов и овощей (PROFEL), передает Сегодня со ссылкой на Euractive. "В связи с длительной жаркой и сухой…

Обновлено в 19:30 Затяжная экстремальная жара в Европе привела к наиболее серьезным за последние 40 лет проблемам для овощного сектора ЕС.

ФОТО К НОВОСТИ: «Экстремальная жара вызвала серьезнейший за 40 лет овощной кризис в ЕС»
Фото Экстремальная жара в Европе спровоцировала овощной кризис - самый серьезный за 40 лет
Фото Экстремальная жара привела к наиболее серьезному за 40 лет овощному кризису в ЕС
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Украинская правда Украинская правда  ·  07.08.18, 13:58 В результате жарких погодных условий особенно пострадали Франция, Нидерланды, Германия, Великобритания, Венгрия и Польша.
Хвиля Хвиля  ·  07.08.18, 14:18 Затяжная экстремальная жара в Европе привела к наиболее серьезным за последние 40 лет проблемам для овощного сектора ЕС. Об этом заявили в Европейской ассоциации производителей фруктов и овощей (PROFEL),…
Униан Униан  ·  07.08.18, 14:58 В результате жарких погодных условий особенно пострадали Франция, Нидерланды, Германия, Великобритания, Венгрия и Польша.
Depo.ua Depo.ua  ·  07.08.18, 15:06 Об этом заявили в Европейской ассоциации производителей фруктов и овощей (PROFEL), передает Depo.ua со ссылкой на Euractive . "В связи с продолжительной жаркой и сухой погодой в течение всего июля на…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Газета День Газета День  ·  07.08.18, 16:05 Затяжная экстремальная жара в Европе привела к наиболее серьезным за последние 40 лет проблемам для овощного сектора ЕС. Об этом заявили в Европейской ассоциации производителей фруктов и овощей (PROFEL),…
Телеграф Телеграф  ·  07.08.18, 16:23 Европа столкнулась с затяжной экстремальной жарой, которая вызвала самый масштабный за последние 40 лет кризис овощного сектора ЕС.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  07.08.18, 16:24 Затяжная экстремальная жара в Европе создала самый серьезный за последние 40 лет овощной кризис.
Голос.UA Голос.UA  ·  07.08.18, 17:08 Затяжная экстремальная жара в Европе создала серьезные за последние 40 лет проблемы для овощного сектора ЕС. Об этом заявили в Европейской ассоциации производителей фруктов и овощей (PROFEL), передает…
Finance Finance  ·  07.08.18, 19:30 Затяжная экстремальная жара в Европе привела к наиболее серьезным за последние 40 лет проблемам для овощного сектора ЕС. Об этом заявили в Европейской ассоциации производителей фруктов и овощей (PROFEL).
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