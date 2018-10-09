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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 23:18
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Элегантная Кейт Миддлтон засветила стройные ноги в нежном платье

Элегантная Кейт Миддлтон засветила стройные ноги в нежном платье (6 новостей)

«После окончания декретного отпуска Кейт Миддлтон удивила мир своим нарядом»

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон официально вышла из декретного отпуска. Жена принца Уильяма сразу же взялась за выполнение своих обязанностей в королевской семье.

В первые дни октября Кейт Миддлтон побывала в Лесной школе организации Sayers Croft Trust. Это был дебютный выход герцогини после третьего декретного отпуска. Тогда супруга принца Уильяма продемонстрировала будничную одежду, чем удивила поклонников королевской семьи.

Уже во время второго своего выхода Кейт Миддлтон выбрала другой стиль – она предстала перед фотографами в элегантном и скромном платье сиреневого цвета. По информации СМИ, наряд от Emilia Wickstead является достаточно дорогим: его стоимость составляет 1800 долларов. К платью Кейт подобрала туфли-лодочки Gianvitto Rossі и сумку из крокодиловой кожи от Aspinal, которая стоит около 900 долларов.

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Обнаженная женщина прилегла посреди дороги в Киеве
Обнаженная женщина прилегла посреди дороги в Киеве

Допис, поширений Duchess Kate (@katemiddletonofficial1) 9 Жов 2018 р. о 5:27 PDT

Однако самыми дорогими в образе Кейт Миддлтон были украшения. Серьги и подвеска от ювелирного бренда Mappin and Webb стоят более 6 тысяч долларов.

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Допис, поширений Duchess Kate (@katemiddletonofficial1) 9 Жов 2018 р. о 5:30 PDT

Такой выбор образа для поклонников герцогини Кембриджской довольно неожиданный, так как она по большей части выбирает более дешевый наряд, чем и завоевывает расположение британцев. В дорогом наряде Кейт сопровождала принца Уильяма на Международном саммите в Лондоне, посвященном вопросам психического здоровья. Представители королевской семьи не только пообщались с организаторами мероприятия, но и приняли участие в рисовании картины.

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Допис, поширений RegalFille (@regalfille) 9 Жов 2018 р. о 4:49 PDT

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Допис, поширений RegalFille (@regalfille) 9 Жов 2018 р. о 3:59 PDT

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ФОТО К НОВОСТИ: «Элегантная Кейт Миддлтон засветила стройные ноги в нежном платье»
Фото Элегантная Кейт Миддлтон засветила стройные ноги в нежном платье
Фото Кейт Миддлтон покорила саммит в Лондоне своим нарядом
Фото В сиреневом цвете: Кейт Миддлтон удивила мир своим нарядом
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  09.10.18, 17:47 Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мероприятие посвященное ментальному здоровью. Кейт вышла из авто в наряде, который уже надевала в 2017 году в Германии, обутая в светлые туфли-лодочки…
Телеграф Телеграф  ·  09.10.18, 20:08 После окончания декретного отпуска Кейт Миддлтон удивила мир своим нарядом.
Facenews Facenews  ·  09.10.18, 22:28 В первые дни октября Кейт Миддлтон посетила Лесную школу организации Sayers Croft Trust. Это был первый официальный выход герцогини после третьего декретного отпуска. Супруга принца Уильяма продемонстрировала…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  09.10.18, 23:18 Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила вместе с супругом принцем Уильямом Международный саммит в Лондоне, посвященный вопросам психического здоровья. Для второго выхода в свет после декрета Кейт…
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