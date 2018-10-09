Элегантная Кейт Миддлтон засветила стройные ноги в нежном платье

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон официально вышла из декретного отпуска. Жена принца Уильяма сразу же взялась за выполнение своих обязанностей в королевской семье.

В первые дни октября Кейт Миддлтон побывала в Лесной школе организации Sayers Croft Trust. Это был дебютный выход герцогини после третьего декретного отпуска. Тогда супруга принца Уильяма продемонстрировала будничную одежду, чем удивила поклонников королевской семьи.

Уже во время второго своего выхода Кейт Миддлтон выбрала другой стиль – она предстала перед фотографами в элегантном и скромном платье сиреневого цвета. По информации СМИ, наряд от Emilia Wickstead является достаточно дорогим: его стоимость составляет 1800 долларов. К платью Кейт подобрала туфли-лодочки Gianvitto Rossі и сумку из крокодиловой кожи от Aspinal, которая стоит около 900 долларов.

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Допис, поширений Duchess Kate (@katemiddletonofficial1) 9 Жов 2018 р. о 5:27 PDT

Однако самыми дорогими в образе Кейт Миддлтон были украшения. Серьги и подвеска от ювелирного бренда Mappin and Webb стоят более 6 тысяч долларов.

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Допис, поширений Duchess Kate (@katemiddletonofficial1) 9 Жов 2018 р. о 5:30 PDT

Такой выбор образа для поклонников герцогини Кембриджской довольно неожиданный, так как она по большей части выбирает более дешевый наряд, чем и завоевывает расположение британцев. В дорогом наряде Кейт сопровождала принца Уильяма на Международном саммите в Лондоне, посвященном вопросам психического здоровья. Представители королевской семьи не только пообщались с организаторами мероприятия, но и приняли участие в рисовании картины.

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Допис, поширений RegalFille (@regalfille) 9 Жов 2018 р. о 4:49 PDT

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Допис, поширений RegalFille (@regalfille) 9 Жов 2018 р. о 3:59 PDT

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