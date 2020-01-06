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Елена Зеленская удивила необычным образом в Омане

Елена Зеленская удивила необычным образом в Омане (5 новостей)

«Пользователям социальных сетей не очень понравился стиль Зеленской»

Президент Владмир Зеленский во время своего визита в Оман, обсудил сотрудничество Украины и Омана в инвестиционной и торгово-экономическихсферах с исполнительным Президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди. Об этом говорится в сообщении пресс-сл

Обновлено в 18:04 Украинская президентская семья Зеленских проводит время в Омане, где отдыхает и посещает ряд официальных встреч.

Обновлено в 18:55 Пользователям социальных сетей не очень понравился стиль Зеленской

ФОТО К НОВОСТИ: «Елена Зеленская удивила необычным образом в Омане»
Фото Зеленский предложил оманцам посетить Украину и принять участие в украинской приватизации
Фото Первая леди Украины пошла в Национальный музей Омана в шлепках
Фото Елена Зеленская удивила необычным образом в Омане
Фото Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах (Фото)
Фото Первая леди Украины в шлепанцах посетила музей в Омане (фото)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главред Главред  ·  06.01.20, 17:17 Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный музей в столице Омана Маскате. Супруга президента Украины посетила музей во время визита главы государства Владимира Зеленского в Оман. На...
Телеграф Телеграф  ·  06.01.20, 18:04 Украинская президентская семья Зеленских проводит время в Омане, где отдыхает и посещает ряд официальных встреч.
Главком Главком  ·  06.01.20, 18:55 Пользователям социальных сетей не очень понравился стиль Зеленской
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