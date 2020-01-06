Сегодня в 18:10

Елена Зеленская удивила необычным образом в Омане (5 новостей) «Пользователям социальных сетей не очень понравился стиль Зеленской»

Президент Владмир Зеленский во время своего визита в Оман, обсудил сотрудничество Украины и Омана в инвестиционной и торгово-экономическихсферах с исполнительным Президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди. Об этом говорится в сообщении пресс-сл

Обновлено в 18:04 Украинская президентская семья Зеленских проводит время в Омане, где отдыхает и посещает ряд официальных встреч.

Обновлено в 18:55 Пользователям социальных сетей не очень понравился стиль Зеленской