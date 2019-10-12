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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 16:55
· Греция · Православная Церковь · Церковь
Элладская церковь признала ПЦУ

Элладская церковь признала ПЦУ (7 новостей)

«Греческая церковь занимает третье место в мире по количеству прихожан»

Православная церковь Греции признала автокефалию Православной церкви Украины. Такое решение приняли на внеочередном соборе иерархов Греческой церкви. Об этом заявил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний на своей странице в Facebook. 

Митрополит отметил, что Грецию и Украину объединяют "много страниц истории, дружбы и сотрудничества". 

"Благодарен моему брату во Христе, Главе Священного Синода Церкви Греции, блаженнейшему архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании Собора Иерархов поддержали позицию и последовали каноническим и историческим решением Вселенского патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими поместными автокефальными церквями во всех сферах", – написал митрополит Епифаний.

Епифаний добавил, что "установление полного евхаристического единения и официальных отношений между поместными церквями Греции и Украины – еще одна страница, которая навеки будет вписана в нашу историю и наши сердца".

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Обновлено в 16:18 Митрополит отметил, что Грецию и Украину объединяют "много страниц истории, дружбы и сотрудничества". 

Обновлено в 16:55 Греческая православная церковь стала первой, признавшей ПЦУ.

ФОТО К НОВОСТИ: «Элладская церковь признала ПЦУ»
Фото Греческая церковь признала ПЦУ
Фото Элладская церковь признала ПЦУ
Фото Греческая церковь первой признала Православную церковь Украины
Фото Церковь Греции признала автокефалию ПЦУ
Фото Греческая церковь признала Православную церковь Украины
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