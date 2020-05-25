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Эмили Ратаковски станцевала в крохотном бикини (3 новости) «Ратаковски устроила танцы возле бассейнаЗнаменитость сексуально станцевала в крошечном купальнике, передает FaceNews.ua.Он знает, как подбодрить меня, - подписала ролик супермодель…»

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски устроила "горячие" танцы возле бассейна в миниатюрном купальнике. Видео своего танца перед мужем звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

"Он знает, как подбодрить меня", - подписала Ратаковски ролик.

Для танца 28-летняя модель выбрала бикини из коллекции нижнего белья собственного бренда Inamorata. Стоимость пляжного комплекта Las Olas на Эмили составляет 150 долларов.

Танец знаменитости ее подписчики оценили. Видео набрало более семи миллионов просмотров и почти 6,5 тысячи восхищенных комментариев.

https://www.instagram.com/p/CAjNX-zhYbe/

Отметим, что Ратаковски замужем за 31-летним продюсером, бизнесменом и актером Себастьяном Беар-Макклардом. Фото с ним часто появляются в Instagram модели. Эмили не упускает возможности показать свои отношения с Себастьяном..

Недавно Эмили порадовала поклонников не менее пикантным "карантинным" фото, на котором она позировала голая в ванной, наполненной пеной. А компанию ей составил известный американский актер и звезда "Инрстаграма" Джош Островскй (The Fat Jew).

Добавим, Эмили часто оголяется перед камерой. Недавно в Instagram звезды появилось фото, где она позирует, как говорится, в чем мать родила, за полупрозрачной шторой.

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