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Энергосообщество выступит медиатором в споре между участниками ВИЭ и Минэкоэнерго

Энергосообщество выступит медиатором в споре между участниками ВИЭ и Минэкоэнерго (4 новости)

«Это связано с изменениями в существующей системе гарантированных «зеленых» тарифов в Украине»

Европейское Энергосообщество выступит посредником при урегулировании спора между Минэкоэнерго и представителями энергетики в связи с планами изменить "зеленые" тарифы. Так, Энергосообщество зарегистрировало спор министерства и Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) и Европейско-украинским энергетическим агентством (ЕУЭА). "Центр по разрешению споров и переговорам Секретариата Энергетического сообщества призван помочь властям и заинтересованным сторонам в разработке оптимального решения для сектора ВИЭ", – говорится в сообщении на сайте Энергосообщества. Отмечается, что на данный момент формально и неформально обсуждается несколько законопроектов, предназначенных для замены или изменения существующего законодательства. Как известно, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2543 об улучшении инвестклимата в сфере ВИЭ. Законопроект, в частности, предлагает добровольную реструктуризацию "зеленых" тарифов (максимум на 15%) с одновременным продолжением сроков их выплат и сокращение сроков предварительных договоров. Документ поддержан отраслью, но профильный комитет Рады отказался поддерживать законопроект.

Однако Минэкоэнерго заявило, что выступает категорически против предложенного депутатами сценария реструктуризации. Тем временем, иностранные инвесторы в "зеленую" энергетику начали сворачивать проекты строительства объектов ВИЭ. В частности, норвежская компания Scatec Solar приостановила строительство солнечной электростанции мощностью 65 МВт в Херсонской области. Ранее президент Владимир Зеленский в ходе украинско-литовского экономического форума пообещал, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет и власти не планирует предпринимать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  19.12.19, 11:09 Энергосообщество зарегистрировало спор Минэкоэнерго с Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) и Европейско-украинским энергетическим агентством (ЕУЭА) в связи с грядущими изменениями в существующей…
Факты Факты  ·  19.12.19, 14:24 Это связано с изменениями в существующей системе гарантированных «зеленых» тарифов в Украине
Апостроф Апостроф  ·  19.12.19, 15:17 Энергосообщество зарегистрировало спор Минэкоэнерго с Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) и Европейско-украинским энергетическим агентством (ЕУЭА) в связи с грядущими изменениями в существующей…
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