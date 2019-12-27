Энистон показала фото с 86-летним отцом (3 новости) «Папина дочка Дженнифер Энистон порадовала фанатов милыми семейными фото в Instagram. 50-летняя актриса опубликовала пару снимков с отцом, и разница…»

Дженнифер Энистон, которая известна своей эмоциональностью и открытостью, в период рождественских праздников стала еще более сентиментальной. Звезда "Друзей" и "Утреннего шоу" решила показать семейные фото, где позирует со своим отцом. Она запостила два снимка: один детский, второй – с прошедшего Рождества. "Рождество с одним из моих создателей. Тогда и сейчас. #TBT Люблю тебя, папа", – написала она.

"Тогда и сейчас" – любимая игра Дженнифер (фото: instagram.com/jenniferaniston)

"Вы такие милые", "Невероятные", "Эта милая маленькая девочка знала, что у нее впереди большая красивая жизнь", – восхитились подписчики 50-летней звезды.