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Энистон показала фото с 86-летним отцом

Энистон показала фото с 86-летним отцом (3 новости)

«Папина дочка Дженнифер Энистон порадовала фанатов милыми семейными фото в Instagram. 50-летняя актриса опубликовала пару снимков с отцом, и разница…»

Дженнифер Энистон, которая известна своей эмоциональностью и открытостью, в период рождественских праздников стала еще более сентиментальной. Звезда "Друзей" и "Утреннего шоу" решила показать семейные фото, где позирует со своим отцом. Она запостила два снимка: один детский, второй – с прошедшего Рождества. "Рождество с одним из моих создателей. Тогда и сейчас. #TBT Люблю тебя, папа", – написала она.

"Тогда и сейчас" – любимая игра Дженнифер (фото: instagram.com/jenniferaniston)

"Вы такие милые", "Невероятные", "Эта милая маленькая девочка знала, что у нее впереди большая красивая жизнь", – восхитились подписчики 50-летней звезды.

ФОТО К НОВОСТИ: «Энистон показала фото с 86-летним отцом»
Фото Энистон показала фото с 86-летним отцом
Фото Тогда и сейчас: Дженнифер Энистон поделилась трогательными фото с отцом/Разница между снимками составляет более 40 лет!
Фото Тогда и сейчас: Дженнифер Энистон растрогала редкими фото с 86-летним отцом
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Гордон Гордон  ·  27.12.19, 13:41 Американская актриса Дженнифер Энистон обнародовала архивный и свежий снимок с отцом, Джнонм Энистоном.Американская актриса Дженнифер Энистон показала в Instagram фото с 86-летним отцом, актером…
Апостроф Апостроф  ·  27.12.19, 13:55 Папина дочка Дженнифер Энистон порадовала фанатов милыми семейными фото в Instagram. 50-летняя актриса опубликовала пару снимков с отцом, и разница между ними составляет более 40 лет.
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