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Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата

Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата (3 новости и 1 видео)

«Энрике Иглесиас осенью выступит в Киеве / facebook.com/Enrique В Киеве осенью на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" выступит испанский певец…»

В Киеве выступит с концертом Энрике Иглесиас. Об этом сам артист сообщил на своей странице в Twitter. Выступление известного испанского певца состоится уже 30 сентября на НСК "Олимпийский". Поклонники смогут услышать как новые песни исполнителя, так и известные хиты: Hero, Ring my bells, Tired Of Being Sorry, Escape и другие, сообщает Вгороде. 

Также у преданных фанатов будет возможность оказаться на сцене вместе с Иглесиасом во время одной из песен и сделать с певцом селфи. Билеты пока не поступили в продажу. Организаторы пообещали, что их начнут продавать 20 августа.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  09.08.18, 17:08 В сентябре Энрике Иглесиас даст концерт в столичном НСК "Олимпийский". Билеты появятся в продаже уже 20 августа. Об этом певец написал в Facebook. "Украина! Билеты на шоу на Олимпийском стадионе, которое…
Главред Главред  ·  09.08.18, 17:43 Энрике Иглесиас осенью выступит в Киеве / facebook.com/Enrique В Киеве осенью на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" выступит испанский певец Энрике Иглесиас. Мероприятие...
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