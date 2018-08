В Киеве выступит с концертом Энрике Иглесиас. Об этом сам артист сообщил на своей странице в Twitter. Выступление известного испанского певца состоится уже 30 сентября на НСК "Олимпийский". Поклонники смогут услышать как новые песни исполнителя, так и известные хиты: Hero, Ring my bells, Tired Of Being Sorry, Escape и другие, сообщает Вгороде.

Также у преданных фанатов будет возможность оказаться на сцене вместе с Иглесиасом во время одной из песен и сделать с певцом селфи. Билеты пока не поступили в продажу. Организаторы пообещали, что их начнут продавать 20 августа.