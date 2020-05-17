Эпидемиолог Чжун Наньшань рассказал, как власти Китая замалчивали начало вспышки коронавируса

В январе несколько дней подряд власти Уханя передавали данные о неизменном количестве заболевших новой инфекцией, что было подозрительно, сказал глава специальной комиссии комитета здравоохранения КНР Чжун Наньшань. По его словам, правительство приняло меры и все сведения после 23 января являются достоверными. Страны Запада обвиняли Китай в сокрытии истинной статистики заболеваемости.Официальные отчеты властей Уханя в первые недели вспышки коронавируса были неправдивыми, новые случаи заражения замалчивались. Об этом 16 мая в интервью CNN рассказал ведущий китайский эпидемиолог, глава специальной комиссии по борьбе с распространением коронавируса Национального комитета здравоохранения Чжун Наньшань.

По словам профессора, местным властям "не нравилось говорить правду". Он обратил внимание, что несколько дней подряд в сводках из Уханя говорилось о 41 заболевшем, что казалось подозрительным. Врачи городских клиник рассказывали ему о значительно большем числе случаев нового заболевания...

Обновлено в 13:24 Местные власти Уханя изначально не желали сообщать всю правду о вспышке эпидемии коронавирса в китайском Ухане в январе. Чиновники преуменьшали опасность нового вируса и не называли точное число зараженных. Об этом CNN рассказал китайский эпидемиолог, ведущий правительственный консультант по борьбе…

Обновлено в 14:24 Вирусолог не верит в «уханьское» происхождение коронавируса COVID-19