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Газета День Газета День · · Обновлено в 16:21
Епифаний анонсировал приезд вселенского патриарха

Епифаний анонсировал приезд вселенского патриарха (11 новостей)

«Вселенский патриарх Варфоломей в ближайшее время посетит Украину»

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний анонсировал визит вселенского патриарха Варфоломея.

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на 5 канал.

Так, во время литургии по случаю годовщины создания единой поместной православной церкви Епифаний заявил, что в ближайшее время вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину.

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Также Епифаний добавил, что в следующем 2020 году к ПЦУ присоединятся новые религиозные общины, которые сейчас пока находятся в составе церкви Московского патриархата.

Обновлено в 16:21 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ.

ФОТО К НОВОСТИ: «Епифаний анонсировал приезд вселенского патриарха»
Фото Епифаний анонсировал приезд вселенского патриарха
Фото Украину посетит вселенский патриарх
Фото Вселенский патриарх скоро приедет в Украину - Епифаний
Фото Епифаний анонсировал визит вселенского патриарха Варфоломея в Украину
Фото Епифаний анонсировал визит в Украину Вселенского патриарха Варфоломея
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  15.12.19, 13:17 Вселенский патриарх Варфоломей скоро приедет в Украину. Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, передает 5 канал. Так, во время литургии по…
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Голос.UA Голос.UA  ·  15.12.19, 15:49 Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний анонсировал визит вселенского патриарха Варфоломея. Об этом сообщает "5 канал". Так, во время литургии по случаю…
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  15.12.19, 16:21 Вселенский патриарх Варфоломей в ближайшее время приедет в Украину. Об этом на литургии в честь годовщины создания ПЦУ сказал ее предстоятель Епифаний, передает 5 канал.Он также добавил, что в 2020 году…
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