Епифаний надеется, что вскоре ПЦУ получит признание со стороны еще четырех церквей: "Сейчас они созревают" (3 новости) «Православную церковь Украины в 2020 году могут признать еще четыре поместные церкви»

Несмотря на сопротивление и противодействие России, вопрос признания автокефалии ПЦУ стоит на повестке дня нескольких церквей. Поэтому уже в 2020 году Православную церковь Украины могут признать еще как минимум четыре поместные церкви.

Об этом митрополит и предстоятель ПЦУ Епифаний говорил в интервью "Прямому".

"Сейчас на повестке дня в нескольких церквях стоит вопрос о признании нашей автокефалии", – сообщил митрополит.

И я верю, и убежден, что в следующем году (говорилось о 2020 – 24 канал) мы получим также признание нескольких поместных православных церквей. Я бы не хотел называть подробно, но это те церкви, которые публично обсуждают это: и румынская, и кипрская, и болгарская, и грузинская. То есть они созревают сейчас, – пояснил Епифаний.

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Руководитель ПЦУ добавил, что будет, конечно, борьба, которая и сейчас ведется: "Москва хочет остановить этот процесс, который сейчас происходит в целом в православии".

Без нас, без нашего ведома, решать нашу будущую судьбу уже не удастся, как этого хочет Русская православная церковь. Поэтому я верю, что православный мир консолидируется, и постепенно шаг за шагом, церковь за церковью, будет и в дальнейшем участвовать в признании нашего автокефального статуса, – подытожил предстоятель Православной церкви Украины.

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