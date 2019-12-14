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Общество
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 22:08
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Епифаний: ПЦУ будет праздновать Рождество 25 декабря, если все поддержат эту идею

Епифаний: ПЦУ будет праздновать Рождество 25 декабря, если все поддержат эту идею (5 новостей)

«Православная Церковь Украина допускает перенос даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, когда большинство верующих поддержат такой шаг»

ПЦУ допускает, что дату празднования Рождества можно перенести с 7 января на 25 декабря, когда большинство верующих поддержат такой шаг. Об этом заявил предстоятель церкви Епифаний на брифинге по итогам Собора ПЦУ, передает Укринформ в субботу, 14 декабря. "Дата - это не догма. Но сейчас мы видим, что не все поддерживают эту идею. Особенно это касается Западного региона. Поэтому мы и дальше будем вести просветительскую работу и когда увидим, что абсолютное большинство православных христиан готовы к изменению календаря, тогда мы проведем календарную реформу. А сейчас, поскольку мы только "встаем на ноги" уже как единая церковь, то мы не можем вносить в повестку дня те вопросы, которые не имеют консенсуса", - сказал Епифаний. По словам Епифания, ПЦУ готова к воплощению определенных реформ, касающихся обрядности. "До сих пор мы воплотили в жизнь несколько таких положительных реформ. Это касается непосредственно совершения Божественной литургии, а также мы меняем подход к общению с нашей украинской молодежью, потому что сейчас молодежь требует особого внимания и опеки нашей украинской церкви", - подытожил он. Также сообщалось, что УПЦ КП и УАПЦ окончательно ликвидированы. На Архиерейский собор Православной церкви Украины собрался весь епископат во главе с митрополитом Епифанием.

Обновлено в 20:51 ПЦУ допускает, что дату празднования Рождества можно перенести с 7 января на 25 декабря, когда большинство верующих поддержат такой шаг. Об этом заявил предстоятель церкви Епифаний на брифинге по итогам Собора ПЦУ, передает Укринформ в субботу, 14 декабря. "Дата - это…

Обновлено в 22:08 ПЦУ допускает, что дату празднования Рождества можно перенести с 7 января на 25 декабря, когда большинство верующих поддержат такой шаг.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  14.12.19, 17:19 Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сказал, что перенос Рождества с 7 января на 25 декабря возможен, если большинство украинцев будет к этому готова. Об этом он сказал на брифинге…
Украинская правда Украинская правда  ·  14.12.19, 17:26 Православная Церковь Украина допускает перенос даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, когда большинство верующих поддержат такой шаг.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  14.12.19, 20:24 В выпуске новостей за 14 декабря по состоянию на 19:00 – Епифаний прокомментировал возможный перенос даты Рождества. По его словам, сейчас общество не готово к этому. Во время нормандского саммита в Париже…
Facenews Facenews  ·  14.12.19, 22:08 ПЦУ допускает, что дату празднования Рождества можно перенести с 7 января на 25 декабря, когда большинство верующих поддержат такой шаг. Об этом заявил предстоятель церкви Епифаний на брифинге по итогам…
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