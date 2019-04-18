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Епифаний призвал украинцев «взвесить программы кандидатов» перед выборами

Епифаний призвал украинцев «взвесить программы кандидатов» перед выборами (3 новости)

«Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился к украинцам по поводу повторного голосования на выборах президента Украины 21 апреля 2019»

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал украинцев взвешенно подойти к голосованию на выборах президента и принимать решение с учетом полномочий главы государства как Верховного главнокомандующего и гаранта Конституции.Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился к украинцам по поводу повторного голосования на выборах президента Украины 21 апреля 2019, сообщила 18 апреля пресс-служба ПЦУ в Facebook.

Епифаний призвал граждан Украины прийти на избирательные участки и сделать свободный, сознательный и ответственный выбор.

"Голос на выборах-это ценность, это видимое проявление нашей свободы, поэтому нельзя относиться к нему легкомысленно. Перед тем, как проголосовать, призываю хорошо взвесить, обдумав предвыборные программы и достижения кандидатов учитывая полномочия президента Украины как главы государства, Верховного главнокомандующего и гаранта Конституции, поскольку от результатов голосования зависит судьба страны и всех нас", подчеркнул он.

Предостоятель призвал обратить особое внимание на то, что уже шестой год Украина обороняется против внешней агрессии.

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"Кроме обычных для каждого главы государства повседневных обязанностей, президент должен будет обеспечивать защиту нашей свободы от агрессии со стороны России, ежедневно давать отпор ее военным, дипломатическим, экономическим, информационным посягательством на наше государство, приближать Украину к победе, к восстановление территориальной целостности, достичь справедливого мира", напомнил он.

Епифаний призвал украинцев не продавать свой голос ни за деньги или другие материальные ценности, ни за "сладкие обещания".

"Сделайте свой выбор честно и по совести, руководствуясь здравым смыслом и собственными мировоззренческими убеждениями. Наша общая задача сохранить государственность, независимость и единство Украины, продолжить выбранный нами и закрепленный в Конституции путь европейского развития. Поэтому оценивайте кандидатов не по обещаниям, а по плодам их дел, способностью справиться с поставленными перед главой государства задачами", заявил он.

31 марта 2019 года состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за баллотирующегося на второй срок главу государства Петра Порошенко 15,95%. Они проходят во второй тур выборов, который состоится 21 апреля.

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Главком Главком  ·  18.04.19, 15:17 Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обратился к украинцам по поводу голосования на выборах президента Украины 21 апреля. Соответствующий текст опубликовала пресс-служба ПЦУ. «Дорогие братья…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.04.19, 19:06 Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился к украинцам по поводу повторного голосования на выборах президента Украины 21 апреля 2019.
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