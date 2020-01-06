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Епифаний проводит рождественское богослужение в Михайловском соборе

Епифаний проводит рождественское богослужение в Михайловском соборе (6 новостей)

«Михайловский собор до отказа заполнен прихожанами»

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершает рождественское богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на онлайн-трансляцию богослужения, опубликованную на странице Епифания в Facebook.

"Совершаю Всенощное бдение накануне праздника Рождества Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа", - говорится в подписи к трансляции.

Добавим, по случаю великого праздника Рождества Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний возглавит торжественные богослужения в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

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Так, 6 января 2020 года, в навечерие Рождества Христова, с 17:00 до 19:30 состоится Всенощное бдение. 7 января 2020-го, в Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, с 10:00 до 12:30 будет Божественная литургия.

А 8 января 2020-го в 9:00 начнется Божественная литургия.

ФОТО К НОВОСТИ: «Епифаний проводит рождественское богослужение в Михайловском соборе»
Фото Епифаний проводит рождественское богослужение в Михайловском соборе
Фото Епифаний проводит рождественское богослужение: онлайн-трансляция
Фото Рождественское богослужение: онлайн-трансляция
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  06.01.20, 17:37 С 17:00 по 19:30 в канун Рождества пройдет Всенощное бдение.
Факты Факты  ·  06.01.20, 18:17 Михайловский собор до отказа заполнен прихожанами
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  06.01.20, 18:36 Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний вечером, 6 января, проводит в Михайловском Златоверхом соборе рождественское богослужение. Всенощное бдение продлится до 19:30. Также 7 января…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  06.01.20, 18:37 Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний вечером, 6 января, проводит в Михайловском Златоверхом соборе Рождественское богослужение. Всенощное бдение продлится до 19:30. Также 7 января…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
5 канал 5 канал  ·  06.01.20, 20:14 Всенічне бдіння триває в Михайлівському соборі столиці. Очолює його Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. https://5.ua/live/ - постійна пряма трансляція | Тисніть like або не тисніть…
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