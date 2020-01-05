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УНН УНН · · Обновлено в 23:51
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Епифаний рассказал о любимой колядке и детских "заработках" на Рождество

Епифаний рассказал о любимой колядке и детских "заработках" на Рождество (5 новостей)

«Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал как праздновал Рождество Христово в детстве и о том, какова его любимая колядка»

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал, как праздновал Рождество Христово в детстве и о том, какая у него любимая колядка. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

“Я прожил все свое детство и юношество на Буковине. А на Буковине традиции довольно хороши, особенно празднования Рождества ... Мы ходили вместе с друзьями, колядовали, зарабатывали определенные средства для того, чтобы потом что-то приобрести детское. В тот период не было таких вещей, которые сейчас есть. И вот встречаюсь с детьми, делаю им подарки, и это в отличие от того периода, в который мы жили в советский период, таких не было игрушек особых, мы радовались обычным конфетам, которые давали, или яблокам, орехам, тому, что было в то время”, — вспоминает митрополит Епифаний.

Он также сказал, что любимой колядкой есть “самая простая” — “Новая радость стала, которая не бывала...”.

“Она распета, все хорошо знают ее слова, поэтому когда мы начинаем колядовать эту колядку, все подключаются и участвуют”, — пояснил иерарх.

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Украинские православные празднуют Рождество 7 января. Комментируя возможность празднования Рождества с большей частью христиан мира, то есть 25 декабря, митрополит Епифаний указал, что Православная церковь Украины не против перехода на григорианский календарь во время празднования религиозных праздников, однако сейчас это не актуально.

Обновлено в 22:24 Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний выступает за реформу церковного календаря, но пока считает это несвоевременным. Об этом он сказал в интервью "Радио Сводоба", передают Українські Новини. "Нужно менять всю календарную систему. Церковь не против,

Обновлено в 23:51 Я прожил все свое детство и юношество на Буковине. А на Буковине традиции довольно хороши, особенно празднование Рождества. Мы ходили вместе с друзьями, колядовали, зарабатывали деньги для того, чтобы потом что-то приобрести детское. В тот период не было таких вещей, которые есть сейчас, – рассказал митрополит.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  05.01.20, 20:40 Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал как праздновал Рождество Христово в детстве и о том, какова его любимая колядка.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  05.01.20, 21:18 Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал, как праздновал Рождество Христово в детстве. "Я прожил все свое детство и юношество на Буковине. А на Буковине традиции довольно хороши, особенно…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  05.01.20, 22:24 Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний выступает за реформу церковного календаря, но пока считает это несвоевременным. Об этом он сказал в интервью "Радио…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  05.01.20, 23:51 Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний признался, что больше всего любит колядку "Нова радість стала". Мол, она очень простая и перепетая, поэтому ее знают почти все. Когда начинаешь…
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