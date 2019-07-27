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Епифаний собрал Священный Синод ПЦУ: Филарет "без уважительной причины" не пришел

Епифаний собрал Священный Синод ПЦУ: Филарет "без уважительной причины" не пришел (4 новости)

«На Синоде обсудили много важных вопросов»

В Киевской православной богословской академии под председательством митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоялось очередное заседание Священного Синода Православной Церкви Украины. Впрочем, почетный патриарх Филарет его проигнорировал.

Синод ПЦУ состоялся в субботу, 27 июля. Главной темой было возмущение продолжающимся насилием российской оккупационной власти против Православной Церкви Украины в Автономной Республике Крым. Об этом говорится на официальном сайте ПЦУ.

"В заседании приняли участие все члены Синода, кроме почетного патриарха Филарета (без уважительной причины) и архиепископа Ровненского и Острожского Илариона (по уважительной причине)", – говорится на сайте ПЦУ.

Почетный патриарх ПЦУ Филарет не пришел на Священный Синод

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Коротко о конфликте в ПЦУ

Патриарх Филарет уже много говорил о несогласии с уставами ПЦУ, обвинял митрополита Епифания в нарушении договоренностей: мол, на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года договорились, что ПЦУ руководить Филарет, а Епифаний только представляет церковь за рубежом.

20 июня 2019 года патриарх провел так называемый "Собор УПЦ КП". Там он заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. Даже больше – участники собрания отвергли Томос. По их словам, документ ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя.

Синод ПЦУ, который собрался в ответ на "собор Филарета", лишил почетного патриарха его права управления Киевской епархией. Однако не удалил его из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом".

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    Фото Епифаний собрал Священный Синод ПЦУ. Филарет не пришел
    Фото Епифаний собрал Священный Синод ПЦУ: Филарет "без уважительной причины" не пришел
    Фото Филарет не явился без уважительной причины: Епифаний провел Священный Синод ПЦУ
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