Епифаний собрал Священный Синод ПЦУ: Филарет "без уважительной причины" не пришел

В Киевской православной богословской академии под председательством митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоялось очередное заседание Священного Синода Православной Церкви Украины. Впрочем, почетный патриарх Филарет его проигнорировал.
Синод ПЦУ состоялся в субботу, 27 июля. Главной темой было возмущение продолжающимся насилием российской оккупационной власти против Православной Церкви Украины в Автономной Республике Крым. Об этом говорится на официальном сайте ПЦУ.
"В заседании приняли участие все члены Синода, кроме почетного патриарха Филарета (без уважительной причины) и архиепископа Ровненского и Острожского Илариона (по уважительной причине)", – говорится на сайте ПЦУ.
Почетный патриарх ПЦУ Филарет не пришел на Священный Синод
Коротко о конфликте в ПЦУ
Патриарх Филарет уже много говорил о несогласии с уставами ПЦУ, обвинял митрополита Епифания в нарушении договоренностей: мол, на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года договорились, что ПЦУ руководить Филарет, а Епифаний только представляет церковь за рубежом.
20 июня 2019 года патриарх провел так называемый "Собор УПЦ КП". Там он заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. Даже больше – участники собрания отвергли Томос. По их словам, документ ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя.
Синод ПЦУ, который собрался в ответ на "собор Филарета", лишил почетного патриарха его права управления Киевской епархией. Однако не удалил его из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом".
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