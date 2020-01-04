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Епифаний сообщил, когда ПЦУ перенесет Рождество

Епифаний сообщил, когда ПЦУ перенесет Рождество (4 новости и 1 видео)

«В епархиях ближайшее время проведут соответствующий опрос»

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний считает преждевременным переход на празднование Рождества по григорианскому календарю 25 декабря. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Как отметил Епифаний, сейчас идут дискуссии о реформе календаря, однако этот вопрос является достаточно сложным.

"Почему сложным? Потому что украинский народ пока, мы видим, не готов к календарной реформе", - сказал он.

Предстоятель ПЦУ также отметил, что после объединения всех украинцев в единой православной церкви такое решение будет принять легче.

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"Этот вопрос мы поднимаем, но видим, что есть большое сопротивление. Многие привыкли уже к определенной дате", - сказал он.

Ранее сообщалось, что глава ПЦУ Епифаний планирует перенести Рождество. Перенести дату празднования Рождества хотят с 7 января на 25 декабря, но только тогда, когда верующие будут к этому готовы.

Позже сообщалось, что у Епифания отказались от идеи переносить Рождество. Реформа церковного календаря на сегодня имеет очень большие и реальные риски, сообщил Евстратий Зоря.

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Facenews Facenews  ·  04.01.20, 13:59 Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний считает преждевременным переход на празднование Рождества по григорианскому календарю 25 декабря, передает FaceNews.ua.Как отметил Епифаний, сейчас идут…
ТСН ТСН  ·  04.01.20, 14:28 В епархиях ближайшее время проведут соответствующий опрос.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.01.20, 14:55 Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний считает, что украинцы пока не готовы перейти на празднование Рождества по григорианскому календарю 25 декабря.
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