Епифаний завтра созывает Синод ПЦУ

По итогам будет проведен брифинг для прессы Завтра, 24 мая, состоится заседание Священного Синода Православной Церкви Украины.Как сообщает пресс-служба ПЦУ, заседание пройдет под председательством Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания."Событие начнется в 10:00 в Доме митрополита, что на территории Софии Киевской", - сказано в сообщении.По итогам заседания состоится брифинг для журналистов. Как сообщали "Комментарии", почетный патриарх ПЦУ Филарет допускает раскол в новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ). Также Филарет заявил, что у него были личные устные договоренности с Петром Порошенко, экзархами Вселенского патриархата, украинскими епископами о том, что он продолжит руководить церковью и после получения автокефалии в статусе патриарха. А Епифаний должен был преимущественно представлять ПЦУ на международной арене. Филарет обвинил Порошенко и Епифания в срыве этих договоренностей. Митрополит Епифаний опроверг существование таких договоренностей, а также исключил возможность раскола в ПЦУ.

Обновлено в 16:29 Заседание Синода состоится 24 мая

Обновлено в 16:37 После синода состоится пресс-брифинг. На него приглашают представителей СМИ, но по предварительной регистрации.