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Комментарии Комментарии · · Обновлено в 16:37
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Епифаний завтра созывает Синод ПЦУ

Епифаний завтра созывает Синод ПЦУ (11 новостей)

«Заседание Синода состоится 24 мая»

По итогам будет проведен брифинг для прессы Завтра, 24 мая, состоится заседание Священного Синода Православной Церкви Украины.Как сообщает пресс-служба ПЦУ, заседание пройдет под председательством Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания."Событие начнется в 10:00 в Доме митрополита, что на территории Софии Киевской", - сказано в сообщении.По итогам заседания состоится брифинг для журналистов. Как сообщали "Комментарии", почетный патриарх ПЦУ Филарет допускает раскол в новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ). Также Филарет заявил, что у него были личные устные договоренности с Петром Порошенко, экзархами Вселенского патриархата, украинскими епископами о том, что он продолжит руководить церковью и после получения автокефалии в статусе патриарха. А Епифаний должен был преимущественно представлять ПЦУ на международной арене. Филарет обвинил Порошенко и Епифания в срыве этих договоренностей. Митрополит Епифаний опроверг существование таких договоренностей, а также исключил возможность раскола в ПЦУ.

Обновлено в 16:29 Заседание Синода состоится 24 мая

Обновлено в 16:37 После синода состоится пресс-брифинг. На него приглашают представителей СМИ, но по предварительной регистрации.

ФОТО К НОВОСТИ: «Епифаний завтра созывает Синод ПЦУ»
Фото Епифаний завтра созывает Синод ПЦУ
Фото Конфликт в ПЦУ: Епифаний созывает Священный синод
Фото Епифаний созывает Синод ПЦУ
Фото Епифаний созывает Синод ПЦУ на фоне противостояния с Филаретом
Фото Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний созывает Священный синод
Фото Епифаний собирает синод в пятницу
Фото Епифаний созывает Синод Православной церкви Украины
Фото Епифаний созывает синод
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  23.05.19, 15:22 Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний созвал на 24 мая священный синод Православной церкви Украины. Об этом сообщается в Facebook ПЦУ."В пятницу, 24 мая, под председательством Блаженнейшего митрополита…
Капитал Капитал  ·  23.05.19, 15:33 Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний на 24 мая созывает Священный синод Православной церкви Украины. Об этом сообщается на странице ПЦУ в Facebook. «В пятницу,…
РБК Украина РБК Украина  ·  23.05.19, 15:34 Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в пятницу, 24 мая, созывает священный Синод ПЦУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу церкви.Как известно, Синод начнется…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.05.19, 15:44 Предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний созывает Священный Синод ПЦУ на заседание 24 мая.
Униан Униан  ·  23.05.19, 15:45 Синод состоится в Доме митрополита на территории Софии Киевской.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Газета День Газета День  ·  23.05.19, 16:04 Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в пятницу, 24 мая, созывает священный Синод ПЦУ. Об этом сообщает пресс-служба церкви. Синод начнется в 10:00 в Доме митрополита, который находится…
Телеграф Телеграф  ·  23.05.19, 16:13 Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в пятницу, 24 мая проведет Священный синод православной церкви Украины.
Главком Главком  ·  23.05.19, 16:29 Заседание Синода состоится 24 мая
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  23.05.19, 16:37 В пятницу, 24 мая, состоится синод Православной церкви Украины. Созывает синод предстоятель единой Православной церкви Украины Епифаний. Начнется он в 10 утра в Доме митрополита на территории Софии Киевской,…
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