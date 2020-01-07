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Эрдоган и Путин завтра откроют газопровод «Турецкий поток»

Эрдоган и Путин завтра откроют газопровод «Турецкий поток» (4 новости)

«Президент РФ Владимир Путин завтра отправляется в Турцию с рабочим визитом на открытие нового газопровода»

Президент РФ Владимир Путин завтра прибудет в Станбул, чтобы принять участие в открытии газопровода "Турецкий поток".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.01.20, 16:21 Президент РФ Владимир Путин завтра отправляется в Турцию с рабочим визитом на открытие нового газопровода.
Униан Униан  ·  07.01.20, 16:45 Через «Турецкий поток» «Газпром» планирует поставлять газ в страны Южной и Юго-Восточной Европы в обход Украины.
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