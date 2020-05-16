  1. Главная
  2. Новости
  3. Ермак с Кулебой собрались в Берлин поговорить про Донбасс
Гордон Гордон ·
· Президент Украины · Работа · Министр иностранных дел
Ермак с Кулебой собрались в Берлин поговорить про Донбасс

Ермак с Кулебой собрались в Берлин поговорить про Донбасс (4 новости)

«Украина готова ввести в ТКГ переселенцев с Донбасса»

Во время поездки в Берлин глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будут обсуждать "пути повышения эффективности работы нормандского и минского форматов".Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намерены посетить Берлин для консультаций по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом в ходе видеоконференции с послами "Большой семерки" заявил глава ОП Андрей Ермак, сообщает пресс-служба ОП.

По словам Ермака, во время поездки в Германию "будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы нормандского и минского переговорных форматов".

Он добавил, что поездка запланирована на ближайшие недели. Более точных сроков глава ОП не назвал.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые конт...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Капитал Капитал  ·  16.05.20, 17:23 Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в ближайшие недели вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой осуществит визит в Берлин, где будут продолжены…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  16.05.20, 18:29 Украина готова ввести в ТКГ переселенцев с Донбасса.
Страна.ua Страна.ua  ·  16.05.20, 18:37 ...
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На Лугинщине задержали мужчину &quot;обмотанного&quot; деньгами

На Лугинщине задержали мужчину "обмотанного" деньгами
Чем полезна перловая каша для сердечников

Чем полезна перловая каша для сердечников
Немецкие эксперты дали шесть советов, помогающих ускорить сжигание жира

Немецкие эксперты дали шесть советов, помогающих ускорить сжигание жира
Рецепт дня: Полезная овсянка с бананом

Рецепт дня: Полезная овсянка с бананом
Добыча стала другом: В Индии собака и леопард провели вместе 7 часов в глубокой яме

Добыча стала другом: В Индии собака и леопард провели вместе…
Сворачивание возобновляемой энергетики: выход ли это из энергетического кризиса?

Сворачивание возобновляемой энергетики: выход ли это из энергетического кризиса?
Резников: Украина ждет помощи от США и Великобритании в связи с нарушением Будапештского меморандума

Резников: Украина ждет помощи от США и Великобритании в связи…
Фирсов заявил, что с должности врио главы Госэкоинспекции его уволили через три недели после встречи со Шмыгалем

Фирсов заявил, что с должности врио главы Госэкоинспекции его уволили…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.