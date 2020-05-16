Ермак с Кулебой собрались в Берлин поговорить про Донбасс (4 новости) «Украина готова ввести в ТКГ переселенцев с Донбасса»

Во время поездки в Берлин глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будут обсуждать "пути повышения эффективности работы нормандского и минского форматов".Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намерены посетить Берлин для консультаций по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом в ходе видеоконференции с послами "Большой семерки" заявил глава ОП Андрей Ермак, сообщает пресс-служба ОП.

По словам Ермака, во время поездки в Германию "будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы нормандского и минского переговорных форматов".

Он добавил, что поездка запланирована на ближайшие недели. Более точных сроков глава ОП не назвал.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые конт...