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ЕС и Великобритания активизируют переговоры о Brexit: появился шанс на соглашение

ЕС и Великобритания активизируют переговоры о Brexit: появился шанс на соглашение (4 новости)

«Европейский Союз и Великобритания согласились активизировать переговоры по Brexit в ближайшие дни»

Европейский Союз и Великобритания в ближайшие дни активизируют переговоры по выходу Лондона из сообщества (Brexit). Об этом у сообщили в Еврокомиссии по итогам встречи переговорщика ЕС Мишеля Барнье и его британского коллеги Стива Баркли.

В комиссии назвали встречу переговорщиков в пятницу утром конструктивной. Барнье проинформировал о результатах послов 27 стран-членов.

Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар после встречи с британским коллегой Борисом Джонсоном заявил, что соглашение о Brexit может быть заключено к концу октября.

"Я думаю, что для нас возможно прийти к соглашению, чтобы позволить Британии покинуть ЕС упорядоченным образом и сделать это до конца октября… Но есть много вещей, которые не находятся в сфере моего контроля", - сказал Варадкар ирландским журналистам.

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По данным телеканала Sky News, Великобритания предложила ЕС перейти к "урезанному соглашению о свободной торговле", чтобы выйти из патовой ситуации с Brexit и заключить соглашение о выходе к концу октября.

По данным телеканала, во время переговоров между британскими и ирландскими лидерами Борисом Джонсоном и Лео Варадкаром были предприняты шаги, направленные на то, чтобы отвлечь внимание от широкомасштабного соглашения о выходе и вместо этого сосредоточиться на прямом соглашении о свободной торговле.

Хотя соглашение о свободной торговле не решит всех вопросов, собеседники заявили, что это "более чистый и более простой" подход, который может стать основой для более широкомасштабного соглашения.

Соглашение о свободной торговле между Великобританией и ЕС, скорее всего, отменит все тарифы на товары между этими территориями. Однако это не устранит необходимости во всех таможенных проверках, что является критическим камнем преткновения на переговорах.

Инсайдеры также воодушевлены позитивной реакцией на сегодняшние переговоры и считают, что поддержка Варадкара может иметь решающее значение для убеждения других европейских лидеров поддержать соглашение.

Стоит отметить, что Джонсон неоднократно заявлял, что Соединенное Королевство в любом случае покинет ЕС к 31 октября. Однако на Даунинг-стрит обещали попросить об отсрочке Brexit, если соглашение об условиях Brexit не удастся заключить к 19 октября.

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