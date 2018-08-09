ЕС обяжет Google и Facebook удалять террористический контент (5 новостей) «Евросоюз разрабатывает закон, который обяжет интернет-корпорации, такие как Facebook, Twitter и Google, оперативно выявлять и немедленно удалять террористический контент»

Евросоюз разрабатывает закон, который обяжет интернет-концерны, такие как Facebook, Twitter и Google, оперативно идентифицировать и незамедлительно удалять террористический контент. Об этом еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг заявил в интервью немецкой газете Die Welt.

Ожидается, что соответствующий законопроект будет представлен в середине сентября. Пока Еврокомиссия ограничивалась в этой сфере рекомендациями для интернет-компаний.

"Хотя есть и положительные результаты от наших прежних добровольных соглашений (с интернет-концернами), но все же мы наблюдаем недостаточный прогресс в этом вопросе. Чтобы лучше защищать наших граждан, мы должны принять более жесткие меры в отношении террористического контента", - отметил Кинг.

Целью законодательной инициативы ЕС является создание "прозрачных рамок и минимальных требований для каждой интернет-платформы, которая хочет предлагать свои сервисы европейцам", добавил еврокомиссар.

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В марте Европейская комиссия издала рекомендации для интернет-компаний по борьбе с террористической пропагандой в Сети. Брюссель призывал, в частности, удалять террористический контент в течение часа после того, как о нем станет известно.

Ранее в Facebook опровергли обвинения в содействии самопровозглашенных ЛДНР.

Источник: Русская служба DW

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