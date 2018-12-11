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Газета День Газета День · · Обновлено в 19:26
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ЕС перечислил Украине первый транш огромной макрофинансовой помощи

ЕС перечислил Украине первый транш огромной макрофинансовой помощи (7 новостей)

«ЕС перечислили Украине первый транш в размере 500 млн евро в рамках программы»

Европейский Союз перечислил Украине первый транш в размере 500 млн евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи.

Об этом в своем Twitter сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Сегодня ЕС выделяет 500 млн евро макрофинансовой помощи Украине. ЕС продолжает свою активную деятельность в Украине и поддержку ее народа", - написал он.

Украина получит крупный транш от ЕС, — Порошенко
Украина получит крупный транш от ЕС, — Порошенко

Обновлено в 19:26 Европейская Комиссия перечислила Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС номинальным объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% с погашением в апреле 2033 года.

ФОТО К НОВОСТИ: «ЕС перечислил Украине первый транш огромной макрофинансовой помощи»
Фото ЕС перечислил Украине первый транш помощи
Фото Евросоюз перечислил Украине первый транш кредита
Фото ЕС перечислил 500 млн евро макропомощи Украине
Фото ЕС перечислил Украине 500 млн евро первого транша макрофинансовой помощи - Минфин
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.12.18, 16:23 ЕС перечислил Украине первый транш в размере 500 млн евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  11.12.18, 16:46 Евросоюз перечислил Украине первый транш в размере 500 миллионов евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Twitter.Ранее 24…
Телеграф Телеграф  ·  11.12.18, 16:50 ЕС перечислили Украине первый транш в размере 500 млн евро в рамках программы.
Новое Время Новое Время  ·  11.12.18, 19:26 Европейская Комиссия перечислила Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС номинальным объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% с погашением в апреле 2033…
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