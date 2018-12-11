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ЕС перечислил Украине первый транш огромной макрофинансовой помощи (7 новостей) «ЕС перечислили Украине первый транш в размере 500 млн евро в рамках программы»

Европейский Союз перечислил Украине первый транш в размере 500 млн евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи.

Об этом в своем Twitter сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Сегодня ЕС выделяет 500 млн евро макрофинансовой помощи Украине. ЕС продолжает свою активную деятельность в Украине и поддержку ее народа", - написал он.

Украина получит крупный транш от ЕС, — Порошенко

Обновлено в 19:26 Европейская Комиссия перечислила Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС номинальным объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% с погашением в апреле 2033 года.