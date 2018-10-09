ЕС призвал Минск ввести мораторий на смертную казнь (5 новостей) «В свою очередь, власти страны решили не отказываться от смертной казни»

Европейские политики призвали власти в Минске ввести мораторий на смертную казнь. Об этом передает русская служба DW.

Об этом заявили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд во вторник, 9 октября.

Евросоюз и Совет Европы выступают за отмену высшей меры наказания во всем мире, заявили политики во Всемирный день против смертной казни.

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Смертная казнь является "жестоким, варварским и унизительным методом и находится в противоречии с правом на жизнь", - подчеркнули Могерини и Ягланд.

Европейский Союз и правительство Бельгии планируют провести в конце февраля 2019 года в Брюсселе 7-й Всемирный конгресс против смертной казни. Высшую меру наказания отменили все 28 членов ЕС и все 47 государств, входящих в Совет Европы.