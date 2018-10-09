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ЕС призвал Минск ввести мораторий на смертную казнь

ЕС призвал Минск ввести мораторий на смертную казнь (5 новостей)

«В свою очередь, власти страны решили не отказываться от смертной казни»

Европейские политики призвали власти в Минске ввести мораторий на смертную казнь. Об этом передает русская служба DW.

Об этом заявили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд во вторник, 9 октября.

Евросоюз и Совет Европы выступают за отмену высшей меры наказания во всем мире, заявили политики во Всемирный день против смертной казни.

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Смертная казнь является "жестоким, варварским и унизительным методом и находится в противоречии с правом на жизнь", - подчеркнули Могерини и Ягланд.

Европейский Союз и правительство Бельгии планируют провести в конце февраля 2019 года в Брюсселе 7-й Всемирный конгресс против смертной казни. Высшую меру наказания отменили все 28 членов ЕС и все 47 государств, входящих в Совет Европы.

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  09.10.18, 21:44 Европейские политики призвали власти в Минске ввести мораторий на смертную казнь. Беларусь является единственным государством на европейском континенте, в котором до сих порт применяется такая мера наказания.…
MIGnews MIGnews  ·  09.10.18, 21:59 Высшую меру наказания отменили все 28 членов ЕС и все 47 государств, входящих в Совет Европы.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  09.10.18, 22:20 В свою очередь, власти страны решили не отказываться от смертной казни
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