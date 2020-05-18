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ЕС призывает РФ прекратить нарушения прав человека в Крыму

ЕС призывает РФ прекратить нарушения прав человека в Крыму (4 новости)

«Представительство ЕС в Украине призвало Россию прекратить нарушения прав человека в оккупированном Крыму»

Европейский союз призвал Россию прекратить нарушения прав человека в аннексированном Крыму. При этом Евросоюз не признает незаконную аннексию полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство ЕС в Украине в Twitter.

"Сегодня мы вспоминаем о советской депортации крымских татар со своей родины. Мы помним всех, кто пострадал. ЕС призывает Россию прекратить нарушения прав человека в Крыму. ЕС не признает незаконной аннексии полуострова Россией. Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

Отметим, 18 мая в Украине отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Ранее РБК-Украина писало, что Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы и Польши опубликовали совместное заявление к 76-й годовщине депортации крымскотатарского народа. В нем говорится, что трагедия крымскотатарского народа повторилась в 2014 году.

Также сообщалось, что для возвращения Крыма украинская сторона предложит отдельн...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  18.05.20, 14:06 Представительство ЕС в Украине призвало Россию прекратить нарушения прав человека в оккупированном Крыму.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  18.05.20, 14:49 Европейский Союз призывает Россию прекратить нарушения прав человека в Крыму и не признает незаконной аннексии полуострова Россией, заявило представительство ЕС в Украине.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.05.20, 15:50 Европейский Союз призывает Россию прекратить нарушения прав человека в Крыму и не признает незаконной аннексии полуострова Россией, заявило представительство ЕС в Украине.
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