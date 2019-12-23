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ЕС: Россия снова нарушила суверенитет Украины

ЕС: Россия снова нарушила суверенитет Украины (4 новости)

«Запуск железнодорожного движения по Керченскому мосту нарушает международное право»

Европейский Союз осуждает открытие железнодорожного сообщения Российской Федерации с аннексированным Крымом через Керченский мост.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних дел (ЕСЗС) Петера Штано, сообщает hromadske.

Там отмечается, что открытие железнодорожного сообщения произошло без согласия Украины и «является очередным нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Железнодорожное сообщение является еще одним шагом к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляции Крыма от Украины, частью которой он остается», — говорится в заявлении.

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Представитель ЕСЗС добавил, что строительство моста также ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.

«Европейский Союз ожидает от России обеспечения беспрепятственного и свободного прохода через Керченский пролив в соответствии с международным правом», — добавил Штано.

ЕС также подтвердил свою поддержку территориальной целостности Украины и заявил, что не признает аннексию Крыма Россией.

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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  23.12.19, 20:22 Запуск Россией железнодорожного движения через Керченский мост - очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Кремля
Новый Регион Новый Регион  ·  23.12.19, 22:28 По словам представителей ЕС, открытие железнодорожного моста через Керченский пролив, который соединяет Россию с Крымом, аннексированным им в 2014 году, является еще одним нарушением суверенитета и территориальной…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.12.19, 23:57 Запуск железнодорожного движения по Керченскому мосту нарушает международное право.
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