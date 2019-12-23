ЕС: Россия снова нарушила суверенитет Украины

Европейский Союз осуждает открытие железнодорожного сообщения Российской Федерации с аннексированным Крымом через Керченский мост.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних дел (ЕСЗС) Петера Штано, сообщает hromadske.
Там отмечается, что открытие железнодорожного сообщения произошло без согласия Украины и «является очередным нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины».
«Железнодорожное сообщение является еще одним шагом к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляции Крыма от Украины, частью которой он остается», — говорится в заявлении.
Представитель ЕСЗС добавил, что строительство моста также ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.
«Европейский Союз ожидает от России обеспечения беспрепятственного и свободного прохода через Керченский пролив в соответствии с международным правом», — добавил Штано.
ЕС также подтвердил свою поддержку территориальной целостности Украины и заявил, что не признает аннексию Крыма Россией.