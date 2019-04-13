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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 14:51
· Доказательство · Евросоюз
ЕС сократил антироссийский санкционный список на девять пунктов – СМИ

ЕС сократил антироссийский санкционный список на девять пунктов – СМИ (5 новостей)

«Кто именно был выведен из-под санкций, газета не уточняет»

Европейский Союз был вынужден убрать нескольких человек из своего антироссийского санкционного списка из-за недостаточности доказательств их причастности к событиям в Украине. Об этом сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской внешнеполитической службы (EAD).

При этом имена исключенных из перечня лиц не называются, однако уточняется, что из него были вычеркнуты девять украинцев, которые входили в окружение беглого президента Украины Виктора Януковича.

Как отмечается, в настоящее время в санкционный список ЕС включены 170 человек и 44 организации, которые, с точки зрения Брюсселя, своими действиями подрывали территориальную целостность Украины и способствовали обострению конфликта в стране.

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Обновлено в 14:05 Кто именно был выведен из-под санкций, газета не уточняет

Обновлено в 14:51 Кто именно был выведен из-под санкций ЕС, издание не сообщает, как и не приводит других подробностей произошедшего.

ФОТО К НОВОСТИ: «ЕС сократил антироссийский санкционный список на девять пунктов – СМИ»
Фото ЕС сократил антироссийский санкционный список
Фото ЕС сократил антироссийский санкционный список на девять пунктов – СМИ
Фото ЕС исключил из антироссийского санкционного списка девять человек из окружения Януковича - СМИ
Фото Евросоюз исключил девять человек из санкционного списка по Украине – СМИ
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