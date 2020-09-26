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Еще один город объявил 26 сентября Днем траура

Еще один город объявил 26 сентября Днем траура (3 новости)

«В городе приспустят государственный флаг с черной лентой на госучреждениях»

Президент Владимир Зеленский подписал указ об объявлении в Украине дня траура 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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"В связи с трагедией, которая произошла в результате катастрофы военного самолета Ан-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября и привела к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 26 сентября 2020 года днем ​​траура", – говорится в документе.

В день траура на всей территории страны должен быть приспущен государственный флаг на домах и зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, госпредприятий, учреждений и организаций.

Все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле- и радиопередач – внесены соответствующие изменения.

"Вчера мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, у которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая побед...

ФОТО К НОВОСТИ: «Еще один город объявил 26 сентября Днем траура»
Фото Еще один город объявил 26 сентября Днем траура
Фото Зеленский объявил 26 сентября днем траура
Фото Зеленский объявил 26 сентября днем траура в Украине
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Униан Униан  ·  26.09.20, 08:40 В городе приспустят государственный флаг с черной лентой на госучреждениях.
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Газета День Газета День  ·  26.09.20, 12:00 Президент Владимир Зеленский объявил 26 сентября Днем траура в Украине в связи с катастрофой военного самолета Ан-26 на Харьковщине. Глава государства подписал соответствующий указ № 410/2020, сообщает…
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