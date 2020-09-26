Еще один город объявил 26 сентября Днем траура (3 новости) «В городе приспустят государственный флаг с черной лентой на госучреждениях»

Президент Владимир Зеленский подписал указ об объявлении в Украине дня траура 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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"В связи с трагедией, которая произошла в результате катастрофы военного самолета Ан-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября и привела к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 26 сентября 2020 года днем ​​траура", – говорится в документе.

В день траура на всей территории страны должен быть приспущен государственный флаг на домах и зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, госпредприятий, учреждений и организаций.

Все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле- и радиопередач – внесены соответствующие изменения.

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