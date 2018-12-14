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Еще один исполнитель из США снял клип в Киеве (видео)

Еще один исполнитель из США снял клип в Киеве (видео) (4 новости и 1 видео)

«Калифорнийский исполнитель Oliver Tree выпусти клип на трек Hurt из своего дебютного альбома»

Американский вокалист, продюсер, режиссер и кинорежиссер Оливер Три сняли клип в Киеве. Видео было опубликовано на официальном канале певца. По информации, Оливер впервые посетил Украину. В Киеве американский артист снял довольно эпатажное видео на композицию Hurt. Cъемки проходили в спальных районах столицы и на Рыбальском мосту. Режиссером видео выступил сам Oliver Tree и украинская компания "23/32 Films". Гроб с артистом, каскадерские трюки, богохульство – это далеко не все, чем может удивить эпатажный клип артиста. СМОТРИТЕ ЕЩЕ НОВОСТИ КИЕВА: Вспомни о ликвидаторах и поздравь Диму: какой сегодня праздник, курс валют и биткоина, погода, цены на бензин

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Facenews Facenews  ·  14.12.18, 08:30 Киев становится популярным местом съмок у западных исполнителей. Так, 7 декабря 2018 года еще один музыкант - Оливер Три, выпустил свой второй клип на песню «Hurt» из его дебютного альбома «Ugly is Beautiful».…
Униан Униан  ·  14.12.18, 08:55 Калифорнийский исполнитель Oliver Tree выпусти клип на трек Hurt из своего дебютного альбома.
Depo.ua Depo.ua  ·  14.12.18, 09:15 25-летний Oliver Tree, который недавно начал вокальную карьеру, впервые посетил Украину, сообщает Depo.ua . В Киеве американский артист снял довольно эпатажное видео, которое уже завоевывает сеть. Сама…
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