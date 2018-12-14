Американский вокалист, продюсер, режиссер и кинорежиссер Оливер Три сняли клип в Киеве. Видео было опубликовано на официальном канале певца. По информации, Оливер впервые посетил Украину. В Киеве американский артист снял довольно эпатажное видео на композицию Hurt. Cъемки проходили в спальных районах столицы и на Рыбальском мосту. Режиссером видео выступил сам Oliver Tree и украинская компания "23/32 Films". Гроб с артистом, каскадерские трюки, богохульство – это далеко не все, чем может удивить эпатажный клип артиста. СМОТРИТЕ ЕЩЕ НОВОСТИ КИЕВА: Вспомни о ликвидаторах и поздравь Диму: какой сегодня праздник, курс валют и биткоина, погода, цены на бензин