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Политика
Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 00:37
· Россия · Cитуация в России · Сериал · Январь
Еще один российский телеканал заявил, что купил сериал производства "Квартала 95" - росСМИ

Еще один российский телеканал заявил, что купил сериал производства "Квартала 95" - росСМИ (6 новостей)

«Сериал Папик о пожилом актере, которого охотница за папиками принимает за миллионера, выйдет на российском канале в январе»

Украинский сериал "Папик" от студии "Квартал 95", вероятно, выйдет на российском канале СТС в январе следующего года. В российских изданиях формулировку "вероятно" не используют, однако Впрочем, сериал "Папик" политики не касается, и у российского телезрителя есть шанс увидеть это шоу в необрезанном виде. "Квартал-95" давно зарекомендовал себя как производитель качественного контента. Цифры, с которыми сериал прошел в Украине, говорят сами за себя. Мы ищем любую возможность предоставить зрителю доступ к лучшему юмористическому контенту на русском языке", - заявил представитель "СТС Медиа" Игорь Иванов.

Сериал "Папик" - совсем свежий, его начали показывать на украинском телевидении только в декабре этого года. Сериал был создан уже после того, как основатели студии "Квартал-95" Владимир Зеленский, Сергей Шефир и Юрий Корявченков. Новый сериал - совместная работа "95 квартала" и сценариста Андрея Яковлева, известного по сценариям сериала "Сваты".

События в ленте разворачиваются вокруг харизматического пенсионера, экс-актера, который в молодости пользовался большой популярностью. Он решает в конце своих дней сходить в модный барбершоп и сделать стильную стрижку. В престижном салоне актер позволяет себе расслабиться, после чего попадает в ночной клуб и перебирает с алкоголем. Там он на нетрезвую голову знакомится с охотницей на миллионеров, которая принимает его за успешного бизнесмена.

https://youtu.be/JM-wGk--rhU

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В главной роли в сериале снялся ныне модный в Украине Станислав Боклан. Вторую главную роль сыграла Дарья Петрожицкая, также попавшая в топ украинских актеров после "Слуги народа". Кроме того, в ленте задействованы Сергей Сипливый, Олеся Жураковская, Екатерина Кистень, Вера Кобзарь, Вячеслав Гиндин, Михаил Кукуюк, Эльдар Кабиров, Алексей Кирющенко и Наталья Кленина.

Обновлено в 23:01 Российский телеканал СТС купил сериал «Папик» производства студии «Квартал 95», сообщил российскому изданию «Коммерсант» представитель телеканала. На сайте СТС уже обнародовали анонс сериала. Он должен выйти в эфир 20 января 2020 года. “Квартал 95” пока не комментировал эту информацию. Премьера сериала “Папик” на украинском телевидении состоялась 2 декабря. Это…

Обновлено в 00:37 События в ленте разворачиваются вокруг харизматического пенсионера, экс-актера, который в молодости пользовался большой популярностью. Он решает в конце своих дней сходить в модный барбершоп и сделать стильную стрижку. В престижном салоне актер позволяет себе расслабиться, после чего попадает в ночной клуб и перебирает с алкоголем. Там он на нетрезвую голову знакомится с охотницей на миллионеров, которая принимает его за успешного бизнесмена.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  27.12.19, 20:42 Сериал "Папик" – это совместная работа "95 квартала" и сценариста Андрея Яковлева, который выступил режиссером "Сватов". Российский телеканал СТС купил права на украинский сериал и планирует запустить…
Фокус Фокус  ·  27.12.19, 20:46 На российском канале СТС покажут сериал производства студнии "Квартал 95" – "Папик". Об этом свидетельствует анонс сериала на СТС. Премьера намечена на 20 января 2020 года. Права на сериал СТС приобрел…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.12.19, 21:12 Сериал "Папик" о пожилом актере, которого "охотница за папиками" принимает за миллионера, выйдет на российском канале в январе.
УНН УНН  ·  27.12.19, 22:47 Российский телеканал СТС купил сериал "Папик" производства студии "Квартал 95", сообщил российскому изданию "Коммерсант" представитель телеканала.На сайте СТС уже обнародовали анонс сериала. Он должен…
Новый Регион Новый Регион  ·  27.12.19, 23:01 Российский телеканал СТС купил сериал «Папик» производства студии «Квартал 95», сообщил российскому изданию «Коммерсант» представитель телеканала. На сайте СТС уже обнародовали анонс сериала. Он должен…
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