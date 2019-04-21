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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 14:20
· Взрыв · Гибель · Погибший · Шри-Ланка
Еще один взрыв на Шри-Ланке

Еще один взрыв на Шри-Ланке (9 новостей и 1 видео)

«На Шри-Ланке прогремел восьмой взрыв. Предыдущий унес жизни двух людей»

В столице Шри-Ланки Коломбо прогремел новый взрыв, восьмой с начала дня, сообщает агентство Франс Пресс.

В стране введен комендантский час, социальные сети и мессенджеры временно заблокированы.

Утром бомбы взорвались в трех отелях и в трех католических церквях, где проходили пасхальные богослужения. Менее часа назад еще один взрыв произошел в районе столичного зоопарка.

На текущий момент в списке погибших 187 человек, пострадали от взрывов около 500, сообщают местные СМИ.

В Афганистане произошел взрыв возле правительственного здания
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Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.

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Обновлено в 13:57 В воскресенье, 21 апреля, на острове Шри-Ланка произошел новый, восьмой взрыв, правительство намерено ввести комендантский час.

Обновлено в 14:20 Позже агентство проинформировало со ссылкой на данные местных силовиков, что взрывное устройство привел в действие смертник. Жертвами взрыва стали три человека.

ФОТО К НОВОСТИ: «Еще один взрыв на Шри-Ланке»
Фото Взрывы на Шри-Ланке: в Коломбо произошел восьмой взрыв, на острове вводят комендантский час
Фото На Шри-Ланке прогремел восьмой взрыв
Фото На Шри-Ланке восьмой взрыв, в списке погибших 187 человек
Фото На Шри-Ланке прогремел восьмой за день взрыв
Фото Полиция Шри-Ланки сообщила о восьмом взрыве за день
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  21.04.19, 12:23 Восьмой по счету взрыв прогремел на Шри-Ланке, передают в воскресенье западные СМИ.
Униан Униан  ·  21.04.19, 12:42 В результате восьми взрывов на Шри-Ланке количество погибших составило уже не менее 185 человек, среди них по меньшей мере 35 иностранцев.
Фокус Фокус  ·  21.04.19, 12:43 В столице Шри-Ланки, Коломбо, прогремел восьмой взрыв. Об этом сообщает AFP. Министр обороны Шри-Ланки объявил комендантский час. Людей призвали не подходить к местам взрыва и помогать в расследованиях.…
РБК Украина РБК Украина  ·  21.04.19, 13:05 Восьмой за день взрыв на Шри-Ланке произошел в северном пригороде Коломбо, подробностей инцидента пока нет. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает AFP.По данным полиции, восьмой за день взрыв зафиксировали…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ForUm ForUm  ·  21.04.19, 13:16 Восьмой за день взрыв на Шри-Ланке произошел в северном пригороде Коломбо, подробностей инцидента пока нет. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает AFP.По данным полиции, восьмой…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  21.04.19, 13:40 На Шри-Ланке прогремел восьмой взрыв. Предыдущий унес жизни двух людей.
MIGnews MIGnews  ·  21.04.19, 13:57 В воскресенье, 21 апреля, на острове Шри-Ланка произошел новый, восьмой взрыв, правительство намерено ввести комендантский час.
Гордон Гордон  ·  21.04.19, 14:20 Восьмое за день взрывное устройство, которое привели в действие в Шри-Ланке, убило трех человек, отметили в полиции.На Шри-Ланке произошел восьмой взрыв за день 21 апреля. Об этом со ссылкой на полицию…
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