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Еще один взрыв на Шри-Ланке (9 новостей и 1 видео) «На Шри-Ланке прогремел восьмой взрыв. Предыдущий унес жизни двух людей»

В столице Шри-Ланки Коломбо прогремел новый взрыв, восьмой с начала дня, сообщает агентство Франс Пресс.

В стране введен комендантский час, социальные сети и мессенджеры временно заблокированы.

Утром бомбы взорвались в трех отелях и в трех католических церквях, где проходили пасхальные богослужения. Менее часа назад еще один взрыв произошел в районе столичного зоопарка.

На текущий момент в списке погибших 187 человек, пострадали от взрывов около 500, сообщают местные СМИ.

В Афганистане произошел взрыв возле правительственного здания

Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.

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Обновлено в 13:57 В воскресенье, 21 апреля, на острове Шри-Ланка произошел новый, восьмой взрыв, правительство намерено ввести комендантский час.

Обновлено в 14:20 Позже агентство проинформировало со ссылкой на данные местных силовиков, что взрывное устройство привел в действие смертник. Жертвами взрыва стали три человека.