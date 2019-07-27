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Еще одна страна отозвала признание независимости Косово

Еще одна страна отозвала признание независимости Косово (4 новости)

«Центральноафриканская Республика отозвала признание независимости Косово»

Центральноафриканская республика отозвала признание независимости Косово. Об этом в эфире телерадиокомпании РТС заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"Я хотел бы проинформировать общественность, что Центральноафриканская Республика является 14-й страной, которая уточнила свою позицию о непризнании Косово, поскольку она находится в списке стран, который имеет Приштина и в котором говорится, что эти страны признают Косово", - сказал Дачич.

Он уточнил, что в прошлом году находился в ЦАР и тогдашний президент этой страны удивился информации по поводу такого признания.

"Мы получили официальную ноту за подписью министра, который сказал, что они провели расследование, существует ли это решение. Нет никакого письма от Центральноафриканской Республики для того, чтобы занимать такую позицию", - заявил Дачич.

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К настоящему времени, помимо ЦАР, свою позицию относительно Косово уточнили Республика Палау, Мадагаскар, Соломоновы Острова, Лесото, Суринам, Гранада, Союз Коморских Островов, Бурунди, Содружество Доминики, Сан-Томе и Принсипи, Либерия, Гвинея-Бисау, Папуа-Новая Гвинея.

Ранее власти Косово приняли решение закрыть въезд на свою территорию для всех сербских чиновников. В МИД Сербии назвали этот шаг Косово "беспрецедентным".

Также в июне стало известно, что Сербия готова ко вторжению в Косово, если международное сообщество не защитит проживающих там сербов.

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