  1. Главная
  2. Новости
  3. Еще одна страна заявила о полной победе над коронавирусом
Gazeta.ua Gazeta.ua ·
· Минздрав · Камбоджа · Коронавирус
Еще одна страна заявила о полной победе над коронавирусом

Еще одна страна заявила о полной победе над коронавирусом (3 новости)

«Ни одного летального случая зафиксировано не было»

В Камбодже в субботу, 16 мая, заявили о выздоровлении всех больных коронавирусом.

В стране было 122 инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Камбоджи.

"На субботу, 16 мая, из 122 пациентов, которые заболели с начала пандемии коронавирусной инфекцией и лечились в больницах Камбодже, выздоровели 122", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в стране не зарегистрировано смертельных случаев от коронавируса. Кроме того, с 122 человек, лечившихся, в Камбодже только 54 были гражданами страны.

Несмотря на выздоровление всех инфицированных коронавирусом, ограничительные меры в стране остаются в силе.

Первой в мире о выздоровлении всех больных коронавирус объявила Гренландия. На острове было зафиксировано 11 случаев COVID-19.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  16.05.20, 12:52 О полной победе над коронавирусом в субботу, 16 мая, заявила Камбоджа, где выздоровели все 122 заразившихся COVID-19. Раньше коронавирус полностью победили в Гренландии.
Факты Факты  ·  16.05.20, 18:35 Ни одного летального случая зафиксировано не было
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На Лугинщине задержали мужчину &quot;обмотанного&quot; деньгами

На Лугинщине задержали мужчину "обмотанного" деньгами
Чем полезна перловая каша для сердечников

Чем полезна перловая каша для сердечников
Немецкие эксперты дали шесть советов, помогающих ускорить сжигание жира

Немецкие эксперты дали шесть советов, помогающих ускорить сжигание жира
Рецепт дня: Полезная овсянка с бананом

Рецепт дня: Полезная овсянка с бананом
Добыча стала другом: В Индии собака и леопард провели вместе 7 часов в глубокой яме

Добыча стала другом: В Индии собака и леопард провели вместе…
Сворачивание возобновляемой энергетики: выход ли это из энергетического кризиса?

Сворачивание возобновляемой энергетики: выход ли это из энергетического кризиса?
Резников: Украина ждет помощи от США и Великобритании в связи с нарушением Будапештского меморандума

Резников: Украина ждет помощи от США и Великобритании в связи…
Фирсов заявил, что с должности врио главы Госэкоинспекции его уволили через три недели после встречи со Шмыгалем

Фирсов заявил, что с должности врио главы Госэкоинспекции его уволили…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.