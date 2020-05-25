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Еще одного украинского моряка освободили из плена пиратов, - Кулеба

Еще одного украинского моряка освободили из плена пиратов, - Кулеба (4 новости)

«Украинский моряк был захвачен пиратами»

Еще одного украинского моряка, члена экипажа MV "Tommi Ritscher", захваченного в апреле в Гвинейском заливе, освободили из плена пиратов. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем микроблоге в Twitter.

"Хорошая новость. Еще один гражданин Украины освобожден из плена пиратов - член экипажа MV "Tommi Ritscher" (захваченное в Гвинейском заливе 19 апреля)", - говорится в сообщении Кулебы.

По его словам, посольство Украины в Федеративной Республике Нигерия обеспечило миграционные и таможенные процедуры.

"Наш моряк уже в одной из стран ЕС. Вскоре будет репатриирован на Родину", - добавил Кулеба.

Как ранее сообщалось в УНН, семерых украинских моряков, членов экипажа судна MSC TALIA F, которых захватили в марте в Гвинейском заливе, освободили из плена.

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Новый Регион Новый Регион  ·  25.05.20, 10:43 Дмитрий Кулеба Еще одного украинского моряка, члена экипажа MV «Tommi Ritscher», захваченного в апреле в Гвинейском заливе, освободили из плена пират«Хорошая новость. Еще один гражданин Украины освобожден…
Факты Факты  ·  25.05.20, 10:47 Украинский моряк был захвачен пиратами
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.05.20, 10:54 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об освобождении из пиратского плена еще одного украинского моряка, члена экипажа MV "Tommi Ritscher", захваченного в апреле в Гвинейском заливе.
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