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Еще одного украинского моряка освободили из плена пиратов, - Кулеба (4 новости) «Украинский моряк был захвачен пиратами»

Еще одного украинского моряка, члена экипажа MV "Tommi Ritscher", захваченного в апреле в Гвинейском заливе, освободили из плена пиратов. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем микроблоге в Twitter.

"Хорошая новость. Еще один гражданин Украины освобожден из плена пиратов - член экипажа MV "Tommi Ritscher" (захваченное в Гвинейском заливе 19 апреля)", - говорится в сообщении Кулебы.

По его словам, посольство Украины в Федеративной Республике Нигерия обеспечило миграционные и таможенные процедуры.

"Наш моряк уже в одной из стран ЕС. Вскоре будет репатриирован на Родину", - добавил Кулеба.

Как ранее сообщалось в УНН, семерых украинских моряков, членов экипажа судна MSC TALIA F, которых захватили в марте в Гвинейском заливе, освободили из плена.

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