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Еще одному экс-нардепу объявили подозрение из-за компенсаций на жилье

Еще одному экс-нардепу объявили подозрение из-за компенсаций на жилье (7 новостей)

«Принял от государства более 360 тысяч гривен на аренду, хотя у самого есть квартира в столице»

Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает экс-нардепа Руслана Сольвара в незаконном получении 361,5 тысячи гривен компенсации за жилье. «18 декабря ... сообщено о подозрении народному депутату Украины VIII созыва, который незаконно получил компенсацию на расходы за наем номера в гостинице „Киев“ в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья», — отмечает пресс-служба САП. По данным источника УП, речь идет о экс-нардепе, члене фракции «БПП» Руслане Сольваре. Детективы выяснили, что он получил в наследство квартиру в столице, но скрыл этот факт и незаконно получил из госбюджета 361,5 тысячи гривен компенсаций. Экс-депутату инкриминируют ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия) УК. Отметим, что 17 декабря САП и НАБУ сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Дмитрию Колесникову, который, злоупотребляя служебным положением, незаконно получил 738,74 тысячи гривен компенсации из государственного бюджета.

ФОТО К НОВОСТИ: «Еще одному экс-нардепу объявили подозрение из-за компенсаций на жилье»
Фото Еще одному экс-нардепу объявили подозрение из-за компенсаций на жилье
Фото Стали известны имена экс-нардепов, которым НАБУ объявило подозрение
Фото Возмещение за жилье: второму экс-нардепу объявили подозрение в махинациях
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  18.12.19, 14:33 Принял от государства более 360 тысяч гривен на аренду, хотя у самого есть квартира в столице.
РБК Украина РБК Украина  ·  18.12.19, 14:43 Антикоррупционные органы объявили подозрение еще одному бывшему нардепу, который незаконно получал компенсации на жилье в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Специализированной…
Украинская правда Украинская правда  ·  18.12.19, 14:47 Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает экс-нардепа Руслана Сольвара в незаконном получении 361,5 тысячи гривен компенсации за жилье.
РБК Украина РБК Украина  ·  18.12.19, 15:42 Антикоррупционные органы подозревают в получении незаконной компенсации расходов на жилье в Киеве бывших нардепов Руслана Сольвара и Дмитрия Колесникова. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Специализированной…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  18.12.19, 15:47 Народному депутату 8-го созыва сообщили о подозрении в злоупотреблении властью. Речь идет о незаконном получении компенсации за жилье. Подозрение политику объявили 18 декабря, сообщает пресс-служба САП.…
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