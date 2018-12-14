Если бы Россия отвалила нам $100 млрд, то белорусы подавились бы, - Лукашенко назвал "чепухой" заявления о том, что РФ кормит Беларусь (12 новостей) «Он заявил, что ему поступали прямые предложения. »

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупыми упреки в том, что Россия «кормит» Беларусь. Об этом он заявил в пятницу на встрече с российскими СМИ. «Очень часто я читаю в СМИ, даже от сторонников нашего союза, я их называю заблудшими людьми, такие фразы, что чего мы кормим белорусов, а некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж $100 млрд отвалили, я думаю, если бы $100 млрд дали, то белорусы подавились бы от какого количества купюр», — сказал Лукашенко. По его словам, это «полная чепуха». «Вот так рассуждать — это глупость», — сказал Лукашенко. Он также заявил, что Беларусь получает от России кредиты по ставкам, которые в три раза выше, чем предлагает Международный валютный фонд. «Если мы от России получаем $4-5 млрд кредитов, то каждый год мы за обслуживание этих кредитов платим $1,2 млрд», — сказал белорусский лидер.

Обновлено в 14:24 «Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России», - заявил Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов в пятницу в Минске, передает Интерфакс.

Обновлено в 14:39 "Если нас хотят поделить на области и впихнуть в Россию - этого не будет никогда", - заявил он.