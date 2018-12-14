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Политика
Капитал Капитал · · Обновлено в 14:39
· Россия · Белоруссия
Если бы Россия отвалила нам $100 млрд, то белорусы подавились бы, - Лукашенко назвал "чепухой" заявления о том, что РФ кормит Беларусь

Если бы Россия отвалила нам $100 млрд, то белорусы подавились бы, - Лукашенко назвал "чепухой" заявления о том, что РФ кормит Беларусь (12 новостей)

«Он заявил, что ему поступали прямые предложения.  »

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупыми упреки в том, что Россия «кормит» Беларусь. Об этом он заявил в пятницу на встрече с российскими СМИ. «Очень часто я читаю в СМИ, даже от сторонников нашего союза, я их называю заблудшими людьми, такие фразы, что чего мы кормим белорусов, а некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж $100 млрд отвалили, я думаю, если бы $100 млрд дали, то белорусы подавились бы от какого количества купюр», — сказал Лукашенко. По его словам, это «полная чепуха». «Вот так рассуждать — это глупость», — сказал Лукашенко. Он также заявил, что Беларусь получает от России кредиты по ставкам, которые в три раза выше, чем предлагает Международный валютный фонд. «Если мы от России получаем $4-5 млрд кредитов, то каждый год мы за обслуживание этих кредитов платим $1,2 млрд», — сказал белорусский лидер.

Обновлено в 14:24 «Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России», - заявил Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов в пятницу в Минске, передает Интерфакс.

Обновлено в 14:39 "Если нас хотят поделить на области и впихнуть в Россию - этого не будет никогда", - заявил он.

ФОТО К НОВОСТИ: «Если бы Россия отвалила нам $100 млрд, то белорусы подавились бы, - Лукашенко назвал "чепухой" заявления о том, что РФ кормит Беларусь»
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  14.12.18, 11:28 Президент Беларуси Александр Лукашенко не согласен с мнением, что Россия "кормит" республику.
Украинская правда Украинская правда  ·  14.12.18, 11:48 Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что руководство России нарушает договоренность о цене на газ и назвал чепухой мнение о том, что Россия "кормит" республику.
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ТСН ТСН  ·  14.12.18, 12:47 По его словам, Россия нарушает двусторонние договоренности.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  14.12.18, 12:48 Он заявил, что ему поступали прямые предложения.  
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РБК Украина РБК Украина  ·  14.12.18, 14:39 Беларусь никогда не войдет в состав Российской Федерации. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции в Минске, сообщает РБК-Украина со ссылкой на беларусские СМИ.По словам…
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