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Гордон Гордон · · Обновлено в 21:21
· Швеция · ООН · Самолет · Суд · МИД · Великобритания · Канада · Афганистан · Иран
Если дело об авиакатастрофе в Иране зайдет в тупик, Украина обратится в международный арбитраж – Енин

Если дело об авиакатастрофе в Иране зайдет в тупик, Украина обратится в международный арбитраж – Енин (5 новостей)

«Евгений Енин Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд «Я…»

В Международный суд ООН по делу об авиакатастрофе в Иране самолета МАУ Украина может обратиться вместе с Канадой, Великобританией, Швецией и Афганистаном, отметил замглавы МИД Украины Евгений Енин.Украина может обратиться в международный арбитраж по делу об крушении в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 17 мая.

Он отметил, что один из треков, который касается авиакатастрофы, переговоры относительно объективного и беспристрастного расследования, о гарантии неповторения инцидентов в будущем и о компенсациях семьям пострадавших, авиакомпании и государству Украина.

"Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности, в Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины", сказал Енин.

По словам дипломата, ест...

Обновлено в 21:13 Евгений Енин Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд «Я не хотел бы гадать.

Обновлено в 21:21 По словам Енина, если Иран будет затягивать дело, то Украине придется обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН.

ФОТО К НОВОСТИ: «Если дело об авиакатастрофе в Иране зайдет в тупик, Украина обратится в международный арбитраж – Енин»
Фото Если расследование авиакатастрофы в Иране зайдет в тупик, Украина обратится в международный арбитраж – Енин
Фото Если дело об авиакатастрофе в Иране зайдет в тупик, Украина обратится в международный арбитраж – Енин
Фото Енин о авиакатастрофе в Иране: если переговоры зайдут в угол — обратимся в Международный суд ООН
Фото Катастрофа самолета МАУ: Украина может обратиться в Международный суд
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УНН УНН  ·  17.05.20, 20:29 Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН. Так заместитель главы МИД Евгений Енин в интервью Радио Свобода прокомментировал…
Новый Регион Новый Регион  ·  17.05.20, 21:13 Евгений Енин Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд «Я не хотел бы гадать.
РБК Украина РБК Украина  ·  17.05.20, 21:21 Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин не исключает обращения в Международный суд ООН в деле о крушении самолета МАУ в Иране. Украина обратится в международный суд, если переговоры…
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