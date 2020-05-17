Если дело об авиакатастрофе в Иране зайдет в тупик, Украина обратится в международный арбитраж – Енин (5 новостей) «Евгений Енин Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд «Я…»

В Международный суд ООН по делу об авиакатастрофе в Иране самолета МАУ Украина может обратиться вместе с Канадой, Великобританией, Швецией и Афганистаном, отметил замглавы МИД Украины Евгений Енин.Украина может обратиться в международный арбитраж по делу об крушении в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 17 мая.

Он отметил, что один из треков, который касается авиакатастрофы, переговоры относительно объективного и беспристрастного расследования, о гарантии неповторения инцидентов в будущем и о компенсациях семьям пострадавших, авиакомпании и государству Украина.

"Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности, в Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины", сказал Енин.

По словам дипломата, ест...

Обновлено в 21:13 Евгений Енин Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд «Я не хотел бы гадать.

Обновлено в 21:21 По словам Енина, если Иран будет затягивать дело, то Украине придется обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН.