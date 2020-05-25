Если государство не вмешается, аэропорт "Киев" может не пережить кризис, - гендиректор "МАСТЕР-АВИА" (3 новости) «Международный аэропорт Киев нуждается в финансовой и регуляторной поддержке государства. В противном случае, уже в ближайшие месяцы Украина может потерять…»

Вследствие карантина Международный аэропорт "Киев" потерял 92% доходов и оказался на грани банкротства. Обращения к руководству страны за помощью результатов не принесли.

Об этом в интервью LB.ua сообщил Олег Левченко, генеральный директор компании-инвестора ООО "МАСТЕР-АВИА", которая управляет аэропортом.

По его словам, аэропорт потерял 100 тысяч пассажиров в месяц и 50 ежедневных рейсов. Сейчас ежемесячно осуществляется несколько почтовых и внутренних бизнес-рейсов. Чтобы выжить, аэропорт договорился с банком об отсрочке выплат и снижении кредитной ставки, отправил почти 2000 сотрудников в неоплачиваемый отпуск и сократил до 60% расходов.

"На работу выходят только те, кто отвечает за поддержание работоспособности инфраструктуры. Поскольку аэропорт сам по себе не закрыт закрыт только пункт пограничного пропуска мы должны его обслуживать. Это до сотни человек. Мы остановили все, что можно было остановить, но законсервировать полностью невозможно", сообщил Левченко.

По его словам, ситуация усложняется неравными условиями: все грузовые, гуманитарные, бизнес-рейсы киевского авиаузла осуществляет Борисполь, в то время как аэропорт "Киев" простаивает.

"Это абсолютно нормальная практика, если государство возьмет на себя функцию регулирования и распределения потоков пассажиров, рейсов. Пропорция 30% на 70% позволит обоим аэропортам сохранить равную конкуренцию и обеспечит достаточным пассажиропотоком для стабилизации и дальнейшего развития экономики предприятий", считает гендиректор "МАСТЕР-АВИА".

Кроме того, предприятие просило Министерство инфраструктуры установить для всех аэропортов равные минимальные ставки на авиационное обслуживание (пассажирский сбор, сбор за взлёт-посадку, сбор за безопасность), а также оказать прямую финансовую помощь на время карантина: 22 млн грн на выплату зарплат и содержание инфраструктуры, $15 субсидии на пассажира, помощь в рефинансировании кредита на $28 млн. Офис президента и СНБО ответили, что обращения перенаправлены на рассмотрение Кабмина.

"Если государство не поможет нам финансово и регуляторно, мы не сможем выжить. Такая же ситуация в региональных аэропортах. Отличие только в том, что у них нет конкурентов. В Одессе, Харькове, Херсоне по одному аэропорту. В Киеве два. Мы вынуждены конкурировать, находясь при этом в неравных условиях. "МАСТЕР-АВИА" в свое время спасла аэропорт. Когда государству потребовалась помощь в подготовке к "Евро-2012", пришел инвестор. Теперь помощь нужна нам", заявил Левченко.

В рамках подготовки к Евро-2012 КГГА передала часть имущества коммунального предприятия МА Аэропорт "Киев" ООО "МАСТЕР-АВИА" в аренду на 49 лет. В реконструкцию аэропорта было инвестировано 2,1 млрд грн. Новая инфраструктура, расширение географии и пула авиакомпаний увеличили годовой пассажиропоток с 18 тысяч в 2010 году до 3 млн в 2019 году.