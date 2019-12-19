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Политика
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Если начнется пересмотр Минских соглашений, вся ситуация может зайти в полный тупик, - Путин

Если начнется пересмотр Минских соглашений, вся ситуация может зайти в полный тупик, - Путин (4 новости)

«Президент РФ в очередной раз призвал Украину договариваться с НВФ на Донбассе»

Российский лидер Владимир Путин заявил, что его "очень насторожили" слова президента Владимира Зеленского после парижского саммита о необходимости пересмотра вторых минских соглашений. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.

"Если начнется пересмотр минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик. Полный", - заявил Путин.

Он вновь подчеркнул, что центром соглашений является закон об особом статусе ОРДЛО, который, по его мнению, должен быть имплементирован в украинскую Конституцию.

"Нужно придать ему постоянно действующий характер и затем перенести в Конституцию. Но, судя по всему, ни прежнее украинское руководство, ни действующее делать этого не хотят. Но без этого никуда не деться", - подчеркнул президент РФ.

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Путин в очередной раз заявил, что "нужен прямой диалог с Донбассом". "Его тоже нет", - посетовал он и задался вопросом: нынешние идеи Зеленского о децентрализации - "это что, взамен минских соглашений и закона об особом статусе?"

После саммита в Париже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что соглашения, вероятно, пора адаптировать под реалии.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  19.12.19, 11:16 Президент РФ в очередной раз призвал Украину договариваться с НВФ на Донбассе
РБК Украина РБК Украина  ·  19.12.19, 12:03 Минские договоренности являются неизменными, а их перосмотр может завести ситуацию на Донбассе в тупик. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время пресс-конференции, передает…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.12.19, 12:19 Президент России Владимир Путин считает, что пересмотр Минских соглашений может привести к тупиковой ситуации.
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