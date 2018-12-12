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Общество
Фокус Фокус · · Обновлено в 23:31
Если пойдут захватывать Лавру, я стану на сторону монахов, - Усик

Если пойдут захватывать Лавру, я стану на сторону монахов, - Усик (6 новостей)

«Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик пообещал стать сторону монахов, в случае, если радикалы пойдут захватывать Лавру»

Александр Усик, который сегодня был признан боксером года по версии Sports Illustrated заявил, что если пойдут захватывать Лавру, то он встанет на сторону монахов.

В интервью 112 Украина Усик рассказал, что его духовник советует всем, кто интересуется у боксера о его отношении к событиям вокруг церкви, рекомендовать читать Библию и Евангелие.

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Усик полагает, что единственную причину всех бед и неурядиц человек должен искать именно в себе.

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Отметим, СБУ заявила, что религиозный конфликт в Украине может спровоцировать открытое вторжение России.

Обновлено в 23:20 Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик пообещал стать сторону монахов, в случае, если радикалы пойдут захватывать Лавру.

Обновлено в 23:31 "Когда я задаю вопросы своему духовнику, что происходит и как на это реагировать, он отвечает: "Говори им простую вещь: читайте Библию, читайте Закон Божий, Евангелие, там все написано". Как лично я отношусь [к томосу об автокефалии Украинской православной церкви]? Если люди станут добрее и начнут прощать обиды, если начнут любить своего ближнего, так как Всевышний нас любит, тогда я за то, чтобы его давали", заявил боксер.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  12.12.18, 21:25 Если пойдут захватывать Лавру, я стану на сторону монахов. Так абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик ответил на вопрос ведущих телеканала "112 Украина" о его действиях в случае захвата радикалами…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  12.12.18, 22:05 Так абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик ответил на вопрос о его действиях в случае захвата радикалами Лавры и насилия над монахами.
Хвиля Хвиля  ·  12.12.18, 23:03 Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик так ответил на вопрос о его действиях в случае захвата радикалами Лавры и насилия над монахами. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «112 Украина«.…
Украинская правда Украинская правда  ·  12.12.18, 23:20 Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик пообещал стать сторону монахов, в случае, если радикалы пойдут захватывать Лавру.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  12.12.18, 23:31 По словам украинского боксера Александра Усика, если люди станут добрее и начнут прощать обиды, "любить своего ближнего, так как Всевышний нас любит", тогда он за то, чтобы Украинской православной церкви…
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