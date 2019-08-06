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Политика
Фокус Фокус · · Обновлено в 16:00
· Россия · Конфликт · Война
Если Россия "уберется восвояси" с Донбасса, "гражданский конфликт" закончится за две недели, - Коломойский

Если Россия "уберется восвояси" с Донбасса, "гражданский конфликт" закончится за две недели, - Коломойский (5 новостей)

«Он также рассказал, какой видит роль России в трагедии»

Олигарх Игорь Коломойский считает, что только из-за вмешательства РФ "гражданский конфликт" на Донбассе перерос в горячую фазу, а для завершения войны необходимо, чтобы регион покинули российские военные. Об этом он рассказал в интервью российскому РБК. "Я и сейчас называю гражданским конфликтом (ситуацию на Донбассе, – ред.). Но это наше внутреннее дело и он перерос в горячую форму только благодаря Российской Федерации. Она является одним из основных спонсоров и источником этого гражданского конфликта. Если бы не было России и она убралась восвояси, то мы бы закончили все эти вопросы мирным путем ко всеобщему удовлетворению максимум за две недели", – заявил он. Также он считает, что вкладывать средства в разрешение конфликта нет смысла, потому что это не даст никого результата без желания РФ оставить регион. Коломойский также рассказал, что к нему много раз приходили с идеями запустить его ферросплавный завод в подконтрольном боевикам Стаханове, но на все предложения он ответил, что коллаборационизмом не занимается. "Восстановление Донбасса может быть только после того, как ваши дорогие вооруженные силы покинут нашу территорию и свалят. Там война идет, как мы можем туда что-то инвестировать", – заявил он. При этом олигарх не стал прогнозировать, когда Крым сможет вернутся в состав Украины. По его словам, такой вариант маловероятен и при нынешнем российском президенте, и при следующем. "Ну не знаю. Когда России надоест страдать от санкций... Честно говоря, я не верю в смену власти у вас… Во всяком случае, в обозримом будущем. Все говорят, что при жизни нынешнего президента это невозможно, а я думаю, что при жизни следующего президента это еще менее возможно. Должна быть ситуация а-ля 1991 год, когда СССР распался. Никто не ожидал, но он распался. Не стоит брать какие-то вещи, если ты заранее не продумал, как их отдать обратно. Крым был для России как отравленная пешка в шахматах", – отметил Коломойский. Как ранее сообщал Фокус: В мае Игорь Коломойский в интервью Bihus.info заявил, что на Донбассе "внутренняя гражданская война". После этого он еще несколько раз повторял этот тезис. Например заявил, что "шампур этого конфликта, — это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004 года, с выборов Ющенко-Янукович". В июне президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с олигархами Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым и Виктором Пинчуком о финансировании программ по поддержке военных и восстановления Донбасса. По его словам, Коломойский должен заняться инфраструктурой, хоть он об этом еще и не знает. Олигарх тогда ответил, что из-за заморозки своих активом Лондонским судом по делу Приватбанка может распоряжаться ограниченным объемом средств, которых хватит, чтобы в неделю покрасить ларек или два.

Обновлено в 14:58 Олигарх Игорь Коломойский считает, что только из-за вмешательства РФ "гражданский конфликт" на Донбассе перерос в горячую фазу, а для завершения войны необходимо, чтобы регион покинули российские военные. Об этом он рассказал в интервью российскому РБК. "Я и сейчас называю гражданским…

Обновлено в 16:00 Он также рассказал, какой видит роль России в трагедии

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РБК Украина РБК Украина  ·  06.08.19, 13:38 Конфликт на Донбассе перерос в горячую форму благодаря России. Об этом заявил украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью российкому изданию "РБК".По его словам, РФ является одним из основных спонсоров…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.08.19, 14:09 Войну на Донбассе можно закончить за две недели. Но для этого нужно, чтобы Россия "убралась оттуда восвояси".
Украинская правда Украинская правда  ·  06.08.19, 14:46 "Если бы не было России и она убралась восвояси, то мы бы закончили все эти вопросы мирным путем ко всеобщему удовлетворению максимум за две недели", – заявил олигарх.
Обозреватель Обозреватель  ·  06.08.19, 16:00 Он также рассказал, какой видит роль России в трагедии
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