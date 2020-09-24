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Если власть Беларуси не найдет диалог с народом, ее не будет, - Зеленский

Если власть Беларуси не найдет диалог с народом, ее не будет, - Зеленский (4 новости)

«“То, что мы сегодня видим (в Беларуси — ред.) — если власть не остановит те действия, особенно действия правоохранителей направленые против своего народа, они получат очень…»

Если власть Беларуси не пойдет на диалог с народом, этой власти не будет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге во время визита в Словакию.

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По словам Зеленского, власть Беларуси должна остановить действия, направленные против своего народа, иначе она получит очень мощный ответ.

"Если власть не найдет возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина поддерживает позицию партнеров по вопросу о Беларуси: "Здесь мы единомышленники со всеми странами Европы", – отметил он.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Александр Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране идут протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как президента Беларуси.

23 сентября Лукашенко принял присягу...

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