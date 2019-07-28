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Эсминец Великобритании вошел в Персидский залив

Эсминец Великобритании вошел в Персидский залив (5 новостей)

«Британия отправила второй военный корабль в Персидский залив»

В Персидский залив прибыл еще один военный корабль Королевского флота Великобритании, сообщает BBC в воскресенье, 28 июля. Фрегат Duncan присоединился к фрегату Montrose для сопровождения судов, идущих под британским флагом через Ормузский пролив. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна продолжает настаивать на дипломатическом разрешении кризиса с Ираном. "Свобода судоходства в Ормузском проливе является жизненно важной не только для Великобритании, но и для наших международных партнеров и союзников. Торговые корабли должны быть способны законно путешествовать и безопасно доставлять груз в любой точке мира", - подчеркнул чиновник. Ранее британское министерство транспорта повысило уровень безопасности морских перевозок под флагом Британии до уровня 3 и продолжает рекомендовать избегать прохода через Ормузский пролив.

Позже госсекретарь США Майк Помпео объявил о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Фокус Фокус  ·  28.07.19, 18:35 Эсминец ВМС Великобритании HMS Duncan вошел в воды Персидского залива из-за того, что Иран задержал британский танкер Stena Impero в территориальных водах Омана. Об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал…
Телеграф Телеграф  ·  28.07.19, 19:30 Британия отправила второй военный корабль в Персидский залив.
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Эсминец Великобритании вошел в Персидский залив

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