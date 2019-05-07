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Эстония и Латвия введут пошлину на электроэнергию из РФ

Эстония и Латвия введут пошлину на электроэнергию из РФ (3 новости)

«По примеру Финляндии, осенью Эстония и Латвия введут пошлину на российскую электроэнергию, чтобы решить проблему нечестной конкуренции»

Осенью Эстония и Латвия введут пошлину на российскую электроэнергию, чтобы решить проблему нечестной конкуренции.

Об этом сообщает ERR, передает ЕП.

Сейчас российское электричество, произведенное из ископаемых источников, но не обложенное квотами на выброс углекислого газа, попадает на эстонский рынок через Литву. Стоимость такого электричества практически вдвое ниже, чем цена на электричество, произведенное предприятием Eesti Energia из сланца. Причина разницы в ценах заключается в налогах, которые необходимо платить в Эстонии.

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«Что касается, например, таможенной защиты, то это в компетенции Европейского Союза и Еврокомиссии, государства ЕС отдельно устанавливать это не могут. Но мы договорились с латышами о введении тарифа за использование инфраструктуры, вероятно осенью», — пояснил вице-канцлер отдела энергетики Министерства экономики Эстонии Тимо Татар.

Подобный тариф на импортируемое из России электричество уже много лет использует Финляндия. Введение тарифа запланировано на осень.

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Украинская правда Украинская правда  ·  07.05.19, 11:20 По примеру Финляндии, осенью Эстония и Латвия введут пошлину на российскую электроэнергию, чтобы решить проблему нечестной конкуренции.
Главком Главком  ·  07.05.19, 11:45 Эстония и Латвия осенью введут пошлину на российскую электроэнергию, чтобы решить проблему нечестной конкуренции. Это будет сделано по примеру Финляндии, пишет издание ERR. Сейчас российское электричество,…
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